Vztah s Francií je pro Británii nesmírně významný, uvedl Johnson

Londýn - Vztah mezi Francií a Británií má pro Londýn "nesmírný význam", uvedl dnes britský premiér Boris Johnson. Učinil tak ve snaze zmírnit rozčilení Francouzů, kterou vyvolalo oznámení strategického paktu mezi Spojenými státy, Austrálií a Británií, napsala dnes agentura AFP. Nové partnerství trojice západních zemí dnes kritizovala Severní Korea.

"Naše láska k Francii je nevyvratitelná," ujistil premiér v neděli pozdě večer novináře na palubě letadla směřujícího do New Yorku. V rámci cesty do Spojených států se Johnson má setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem a zúčastnit se zasedání Valného shromáždění OSN.

Austrálie ve čtvrtek oznámila, že odstoupí od mnohamiliardové smlouvy na výrobu konvenčních ponorek, kterou uzavřela s francouzskou firmou Naval Group v roce 2016. Místo toho hodlá postavit nejméně osm ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nově oznámený bezpečnostní pakt mezi Austrálií, Británií a Spojenými státy. Francie označila zrušení dohody za "nůž do zad" ze strany blízkých spojenců a povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže.

"Toto partnerství nemá v žádném případě mít vítěze a poražené, úmyslem nebylo nikoho vyloučit," řekl Johnson. Pakt podle něj nemá vzbuzovat u ostatních obavy, zejména "ne u našich francouzských přátel".

Francouzský prezident Emmanuel Macron má kvůli sporu v následujících dnech telefonicky hovořit s Bidenem, uvedl mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal. Setkání plánované na tento týden mezi francouzskou mistryní obrany Florence Parlyovou s jejím britským protějškem Benem Wallacem bylo na žádost Paříže zrušeno, píše s odvoláním na ministerské zdroje AFP. Zprávu zpravodajskému serveru BBC potvrdil i bývalý britský velvyslanec ve Paříži Peter Ricketts, podle kterého bylo setkání "odloženo na pozdější datum".

Bezpečnostní pakt trojice západních zemí dříve odsoudila Čína, podle které jde narušení míru a stability v regionu a "mentalitu z dob studené války". Své obavy dnes podle severokorejských médií vyjádřil i vysoce postavený činitel ministerstva zahraničí KLDR.

"Jde o velmi nechtěný a nebezpečný krok, který naruší strategickou rovnováhu v asijsko-tichomořském regionu a odstartuje závod v jaderném zbrojení," uvedl nejmenovaný činitel.