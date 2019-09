Vzpurným konzervativním poslancům hrozí kvůli brexitu vyloučení

Londýn - Poslanci britské Konzervativní strany dostali varování, že budou vyloučeni z poslaneckého klubu, pokud se tento týden připojí k opozici ve snaze zablokovat brexit bez dohody. Rebelům by zároveň nebylo umožněno kandidovat za konzervativce v příštích volbách, informují britská média. Tento krok oživil spekulace, že premiér Boris Johnson usiluje o předčasné volby. Opoziční vůdce Jeremy Corbyn dnes řekl, že jeho labouristé nové volby chtějí.

Vyloučení z poslaneckého klubu v britské politické terminologii znamená de facto vyloučení ze strany. Zákonodárci si ponechají mandát, zůstávají ale nezařazení a od poslaneckého klubu již nedostávají podklady k hlasování.

Tým premiéra Johnsona hrozbou vyloučení reaguje na rodící se snahu opozice společně s několika konzervativními poslanci prosadit zákon, který by vládě znemožnil na konci října vyvést zemi z Evropské unie bez dohody. Hrozba se přitom podle médií nevztahuje jen na případné hlasování o samotném návrhu, ale i na pokus protlačit tento návrh na program dolní komory parlamentu, který se čeká v úterý.

"Tohle je čiré pokrytectví," reagoval nejmenovaný mluvčí konzervativních rebelů s odkazem na to, že řada členů nynější vlády na začátku roku porušila stranickou disciplínu při hlasováních o brexitové dohodě. "Ale toto je o národním zájmu, už nejsme v situaci, kdy by výhrůžky někoho přiměly vzdát se svých principů," dodala tato osoba.

Kontroverzi dále přiživují vyjádření dvou členů vlády, kteří v televizních rozhovorech odmítli jednoznačně říci, že kabinet bude jakýkoli případný zákon o odkladu brexitu respektovat. Johnsonův mluvčí na to dnes při pravidelné tiskové konferenci reagoval slovy, že každá vláda dodržuje zákony.

Královna Alžběta II. koncem srpna na doporučení předsedy vlády nařídila, aby ve druhém zářijovém týdnu skončila aktuální parlamentní schůze, přičemž nová má začít 14. října. Do platného termínu brexitu už pak budou zbývat jen něco přes dva týdny, odpůrci odchodu bez dohody tedy chtějí zakročit už v následujících dnech. Podle kabinetu by tím oslabili vyjednávací pozici Londýna ve snaze dosáhnout úpravy aktuální "rozvodové" dohody se zbytkem EU.

Deník The Guardian označil avizovaný postup Downing Street proti případným rebelům za "extrémní krok, který by připravil půdu pro předčasné volby". Vláda by totiž okamžitě přišla o parlamentní většinu, v Dolní sněmovně mají konzervativci společně s partnery ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) většinu jediného křesla. Podle informací hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové Johnsonův tým zvažuje vyvolání voleb, pokud by tento týden bitvu kolem brexitu bez dohody prohrál.

Jeden z lídrů konzervativních vzbouřenců a bývalý ministr spravedlnosti David Gauke dokonce dnes v rozhovoru s BBC naznačil, že vláda tuto variantu preferuje. "Abych byl upřímný, jejich strategií je tento týden prohrát a usilovat o předčasné volby poté, co odstraní ty..., kdo věří, že bychom měli (z EU) odejít s dohodou," řekl Gauke.

Podle Johnsonova mluvčího dal premiér jasně najevo, že si volby v nejbližší době nepřeje. Labouristický lídr Corbyn dnes naopak média ujišťoval o podpoře své strany pro takovýto scénář. Z jeho slov ovšem nebylo jasné, zda by labouristé nové volby podpořili za jakýchkoli okolností.

"Nejdříve se musíme spojit, abychom zastavili odchod bez dohody. Tento týden máme možná poslední šanci. (...) Poté potřebujeme parlamentní volby," řekl Corbyn při vystoupení na severu Anglie. Slíbil, že labouristé udělají vše pro to, aby Británie z EU neodešla bez dohody, ve hře prý zůstává i hlasování o důvěře vládě.

Brexit bez dohody podle britské vlády přinese zdržení v Doveru

Několik hodin by den po brexitu bez dohody čekaly v anglickém Doveru kamiony na odbavení i při nejlepší možné připravenosti. Stojí to v nové analýze britského ministerstva dopravy, kterou získala televize Sky News. Nejčernější scénář ale předpovídá ihned po britském odchodu z unie až dvoudenní prostoje. Deník The Guardian informuje o jiném vládním dokumentu, v němž experti varují, že veškeré navrhované alternativy k takzvané irské pojistce obsahují řadu problémů.

Možnost vystoupení Británie z EU bez dojednaných podmínek je necelé dva měsíce před platným datem brexitu označována za velmi reálnou. Starší analýzy britské vlády naznačovaly, že takové vyústění by výrazně negativně dopadlo na výkon ekonomiky a znamenalo by velké komplikace nejen ve výměně zboží s EU. Vláda premiéra Borise Johnsona tvrdí, že Británie i tuto variantu odchodu z unie zvládne díky zintenzivnění příprav.

Předpověď ministerstva dopravy ale už podle Sky News nemůže vláda odmítnout jako překonanou, "protože byla sestavena v posledních dvou týdnech a její předpoklady jsou založené na současné pozici vlády".

Den po brexitu bez dohody by se podle analýzy u přístavu v Doveru mohlo nakupit až 8000 vozidel a řidiči by mohli čelit až dvoudennímu čekání. "I při ideálním scénáři, v němž by podniky byly připraveny v nejvyšší možné míře, budou vozidla čekat dvě až tři hodiny, pro 50 procent vozidel to bude nejméně osm hodin čekání," uvádí Sky News.

Aktuálně prý zabírá řidičům zastávka v doverském přístavu asi dvě minuty. Přístav je jednou z hlavních obchodních bran Británie a jedním či druhým směrem tudy každý den projede na 10.000 kamionů. Jakékoli výraznější zpoždění by mohlo narušit dodávky potravin či zdravotnického materiálu do nemocnic.

Premiér Johnson slibuje, že Británie z EU odejde 31. října s dohodou nebo bez ní. Zároveň by prý preferoval "spořádaný" odchod, po zbytku unie ale požaduje novou brexitovou dohodu bez stávající irské pojistky. To je záložní opatření, které by v případě nedohody na jiném definitivním řešení naplnilo deklarovaný cíl obou stran zachovat volný režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Johnson opakovaně uvádí, že k dojednanému mechanismu existují funkční alternativy, zjištění The Guardian ale tato tvrzení zpochybňují. "Zpráva shrnující zjištění oficiálních vládních pracovních skupin pro 'alternativní ujednání' konstatuje, že všechny scénáře navrhnuté ve snaze pojistku nahradit mají problémy," píše deník.

O této záležitosti mají během září vyjednavači britské vlády a Evropské komise jednat dvakrát týdně. Představitelé EU zdůrazňují, že budou Londýnu naslouchat, požadují však alternativy, které jsou "kompatibilní" se stávající dohodou. Podle komentátorů jejich neochotu přistoupit na Johnsonovy požadavky zvyšuje skutečnost, že ani upravené podmínky brexitu by neměly zaručenou ratifikaci v britském parlamentu.