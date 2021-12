Vzpomínka na Václava Havla se uskuteční ve výroční den jeho úmrtí

Praha - Na několika místech v centru Prahy se 18. prosince, v den desátého výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla, uskuteční vzpomínkový projekt s názvem 10 let bez V. H. Zahrnuje výstavu, promítání filmů, koncerty, průvod na Hrad nebo videoprojekt, ve kterém známé osobnosti na Havla vzpomínají či mu posílají pomyslné vzkazy. Části programu by se měly také streamovat. ČTK dnes o tom informoval organizátor akce Robin Suchánek.

Program připravuje také Knihovna Václava Havla, která 17. prosince uvede vzpomínkový rozhovor na Václava Havla se 14. dalajlamou. Tibetský duchovní vůdce v něm vzpomíná na Havla jako na člověka s oddaností demokracii a svobodě a svého důvěrného přítele. Za prezidentova života navštívil dalajlama Prahu několikrát. Naposledy navštívil svého již těžce nemocného přítele symbolicky na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2011. Premiéra videorozhovoru bude v 18:00 na www.havelchannel.cz a Facebooku Knihovny Václava Havla.

O den později na stejných platformách knihovna uvede od 16:00 premiéru krátkého studentského filmu Zahradní slavnost. Osobitý režijně-dramaturgický výklad první divadelní hry Václava Havla je společným projektem studentů DAMU a FAMU. Vznikl z iniciativy Knihovny Václava Havla k oslavě nedožitých 85. narozenin Václava Havla a je určen především studentům a jejich učitelům.

Desáté výročí posledního rozloučení s Václavem Havlem připomíná výstava v prostorách Galerie 1 ve Štěpánské 47. Jejími autory jsou Alan Pajer a Tomáš Oliva. Výstavu tvoří pět částí. První mapuje dramatickou cestu Václava Havla od vůdce sametové revoluce až k opakovanému zvolení prezidentem. Druhá představuje 30 osobností, které Havla touto složitou dobou doprovázely. Třetí část připomíná přijetí ČR do NATO a čtvrtá část významné události a setkání Havla během jeho prezidentského úřadu. Pátá část je věnována poslednímu rozloučení s Václavem Havlem a umístění jeho busty do budovy amerického Kongresu i její kopie do Pražské křižovatky.

V rámci zmíněného projektu 10 let bez V. H. se koná v pasáži paláce Lucerna stejnojmenná výstava. V kině Lucerna pak 18. prosince bude promítání filmů s tematikou Václava Havla a ve 20:00 česká premiéra filmu Umění disentu, který současně odvysílá Česká televize. V Lucerna Music Baru bude koncert 10 let bez V. H., kde se vystřídá mnoho interpretů i řečníků.

V Rock Café se odpoledne uskuteční beseda a večer koncerty a zastaví se v něm také průvod Srdce na Hrad, který začne na Hradčanském náměstí, odkud jeho účastníci symbol srdce, který byl s Havlem spojen, přinesou nejdříve do Rock Café a poté do Lucerna Music Baru při koncertu na pódium.

Videoprojekt 10 let bez V. H. se natáčí s kolegy a kamarády Václava Havla, ale také s lidmi, kteří jej nikdy nepotkali, ale váží si jej. Do videoprojektu se podle Suchánka zapojili bývalý rakouský prezident Heinz Fischer, britský dramatik a oscarový scenárista Tom Stoppard, Martin Palouš, předseda Senátu Miloš Vystrčil, Jan Kačer, Petr Kolář, budoucí premiér Petr Fiala, Jan Rejžek, Pavel Fischer, Václav Malý, Michal Horáček, John Bok, Dana Němcová, Michael Kocáb, Daniela Kolářová, Vladimír Merta, Ladislav Špaček, Michal Prokop, Petruška Šustrová či Olga Sommerová.

Každý účastník odpovídá na tři stejné otázky: Co Vás napadne, když se řekne Václav Havel? Jaká je Vaše nejsilnější vzpomínka na něj? Co byste mu řekli, kdybyste s ním dnes mohli mluvit? Videa by měla být zveřejněna 18. prosince.