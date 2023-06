Vzpomenout na mrtvého Roma přišlo v Brně asi tisíc lidí, kritizovali vládu

Brno/Praha - Asi tisíc lidí přišlo odpoledne podle odhadu policie na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně, kde zavzpomínali na mrtvého Roma. Pieta se nesla v duchu protivládní demonstrace, ač mělo jít o poklidné setkání a plánovaná demonstrace byla zrušena, zjistila na místě zpravodajka ČTK. Mladý muž zemřel poté, co ho minulou sobotu před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady pobodal sedmatřicetiletý cizinec. Podle nepotvrzených informací to byl Ukrajinec, což u části Romů vyvolalo protiukrajinské reakce a komunitu rozdělilo. Pietu vyjádřili na společném setkání Ukrajinců a Romů i lidé v Praze na Staroměstském náměstí.

V Brně se sešli většinou Romové. Pietní akt pořádala iniciativa Brno tým. Její ředitel Jozef Daniel odmítl princip kolektivní viny a několikrát zdůraznil, že shromáždění má být poklidným zavzpomínáním a uctěním památky mrtvého, nikoli demonstrací, kterou její organizátorka zrušila. "Co se stalo, udělal jednotlivec, nesmíme odsuzovat celou komunitu. Jak nás oni odsuzují, to dělat nebudeme," prohlásil směrem k davu Daniel.

Navzdory jeho apelu část přítomných dávala najevo nesouhlasné emoce. "My je tady nechceme," skandoval dav na konto Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. "Je třeba upozornit na proces přijímaní lidí z ciziny a zpřísnit zákony," poznamenal účastník piety Ronaldo Lučanský. Nesouhlas s přístupem vlády Petra Fialy (ODS) k ukrajinským uprchlíkům byl značný. V jednu chvíli se začalo ozývat i to, že by vláda měla podat demisi. Účastníci kritizovali, že na shromáždění nepřišel nikdo z představitelů města. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) napsala ČTK, že ji nikdo z organizátorů nekontaktoval.

Vedle romské komunity se před divadlem sešli také lidé, kteří situaci využívali k šíření xenofobní nálady. To se některým Romům nelíbilo a vznikaly spory. "Nešiřte dezinformace, tohle má být poklidná pieta, ne politická demonstrace," uklidňoval situaci romsķý aktivista Nick Budai. Žádné nepokoje ale nevznikly a policisté, kteří shromáždění hlídali, nemuseli zakročit. Akci asi po hodině a půl zakončila společná modlitba a česká a romská hymna.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil, že se shromáždění obešlo bez problémů. "Chápu rozhořčení Romů nad smrtí jednoho z nich. Můžete si být jisti, že policie ji profesionálně prošetří. Děkuji všem, kdo se nenechali strhnout k nesnášenlivosti vůči Ukrajincům jako celku. Vždyť s paušalizací a negativními stereotypy mají sami Romové smutnou zkušenost," napsal na twitter.

V Praze se odpoledne na společném happeningu sešlo kolem čtyřicítky lidí. Vše bylo podle zpravodaje ČTK poklidné. Obě komunity se spolu vyfotografovaly a jejich zástupci přečetli prohlášení. Předseda Československé romské unie Karel Karika řekl, že Romové se spolu s Ukrajinci chtějí vymezit proti násilí a xenofobii. Podotkl, že mezi romskou a ukrajinskou komunitou to vře od začátku uprchlické krize. Upozornil ale, že se určitě nejedná o všechny Romy. "Týká se to okrajové části naší menšiny, kteří to moc nechápou," řekl. Jeho organizace se podle něj snaží situaci vysvětlovat na sociálních sítích. Podle tajemníka Ukrajinské iniciativy v Česku Bohdana Rajčince se spolupráce obou komunit může posunout dál, je mezi nimi řada případů, kdy vztahy jsou dobré, řekl. Nemyslí si, že incident z Brna by spolupráci měl nějak ovlivnit.

Romské osobnosti a organizace opakovaně připomínají, že nelze odsuzovat celou menšinu za čin jednoho člověka. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková ČTK již dříve řekla, že má důvěru ve vyšetřování policistů. I přesto na dnešním shromáždění v Brně zaznívaly projevy, které jejich práci zpochybnily. Policie podezřelého na místě zadržela, v úterý jej soud poslal do vazby.