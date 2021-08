Vzpěrač Orság by si rád po Tokiu spravil chuť v Paříži

Tokio - Vzpěrač Jiří Orság cítil formu, ale na olympiádě v Tokiu ho zradil nadhoz. Ve své silnější disciplíně nezapsal ani jeden úspěšný pokus a místo útoku na nejlepší umístění pod pěti kruhy nebyl klasifikován. Po třetí olympijské účasti se chtěl ve 32 letech s hrami pod pěti kruhy rozloučit, ale teď bude zvažovat, že zkusí štěstí v Paříži 2024.

"Byl jsem přesvědčen, že tohle bude možná moje poslední olympiáda z vícero důvodů, ale budu to muset zvážit. Tohle asi není způsob, jak bych to chtěl ukončit," řekl Orság, sedmý muž z Londýna 2012 a osmý před pěti lety v Riu de Janeiro v tehdejší kategorii nad 105 kg.

V Tokiu byla nejtěžší váhová kategorie nad 109 kg a po trhu byl Orság díky výkonu 180 kg pátý. Jenže v nadhozu třikrát neuspěl. "To není výsledek, s kterým bych se měl spokojit. Další olympiáda je za tři roky. Budu velice zvažovat, že se tam pokusím dostat a pokusím se spravit si chuť."

Přípravu přitom absolvoval jednu z nejtěžších a zároveň z nejlepších. "Vše nasvědčovalo, že formu dokážu udělat, když se snažím trénovat rozumně a nesnažím se hrát si na mladíka," řekl Orság a smutně dodal: "Ne každý den je posvícení a tentokrát těžce nebylo."

Téměř 141 kilogramů těžký vzpěrač litoval, že ho výpadek postihl zrovna na olympiádě. "Člověk dře, aby se sem dostal. Když se sem dostane, tak maká na formě. A formu jsem měl a mám, akorát se mi to nepovedlo prodat. O to víc to mrzí," povzdechl si Orság. Věřil, že neúspěch v Tokiu nepošramotí jeho pověst. "Najdou se lidi, kterým přijde, že jsem tady neměl co dělat, takový se najdou vždycky. Ale mezi lidmi, na jejichž názoru mi záleží, to bude úplně v pohodě."

Pro nadhoz měl původně stanoven základ 232 kg, který posléze zvedl o dvě kila. "Zakládali jsme ještě nižší váhu, než jsme plánovali. Plánovali jsme 235," řekl Orság a dodal, že 235 kg týden před soutěží v tréninku bez problémů zvedal. "V rozcvičovně jsem ještě dal 225, to bylo v pohodě."

Při prvním pokusu na 232 kg se maličko 'uspal'. "Přiškrtilo mi to krkavice a už jsem do toho šel lehce poslepu. Vršek vypínal, nebyla koordinace," vysvětlil, proč činku nad hlavou neudržel dostatečně dlouho. Pro druhý pokus zvedl váhu na 235 kg. "Nechtěli jsme ztrácet čas opakováním pokusu, ale ani pak se to nepovedlo a nevím proč," kroutil hlavou.

Především druhý pokus všechny vystrašil. Orságovi selhal úchop. "Nepochopitelné," divil se, proč mu činka vyklouzla. Spadl na záda a udělal kotoul vzad. "Stalo se mi to poprvé. Bylo to v takovém fofru, že člověk jen myslí na to, aby se tam nějak rozumně poskládal. Ani jsem nevěděl, jak daleko je za mnou hrana prkna. Jen jsem se tam prostě skoulel a snažil se instinktivně schovat hlavu. Ale nebezpečné… Asi je to pořád bezpečnější, než někde spadnout na ledu."

Krátce poté šel zvedat naposledy. Vyslechl si potlesk přítomných zástupců ostatních týmů, ale ani do třetice neuspěl. Poklepal si na čelo a skončil. "Nechápu. Je to škoda," řekl.

Soutěži suverénně kraloval Laša Talachadze. Gruzínský silák vytvořil světový rekord ve dvojboji (488 kg), trhu (223 kg) i nadhozu (265 kg). "Bylo to one man show. On je fenomén. Je fantazie se na to koukat. U něj to vypadá všechno strašně lehce. Je to tím, že jeho technika je tak precizní, že to všechno vypadá jednoduše. Přepisuje tabulky tři roky," řekl Orság.