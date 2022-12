VZP: Výsledek za 2022 bude vyrovnané hospodaření, nebo ztráta jedna miliarda

Praha - Očekávaný výsledek hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za rok 2022 bude vyrovnaný, nebo ztráta zhruba jedna miliarda korun. Na konci listopadu byl přebytek hospodaření asi 10,2 miliardy korun. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci po jednání správní rady VZP, největší zdravotní pojišťovny v ČR. Schodek byl původně plánovaný na 5,9 miliardy korun, nižší ale byly náklady na covid-19 i na péči o uprchlíky z Ukrajiny Celkem pojišťovna letos za zdravotní služby zaplatí asi 270 miliard korun.

"Covidová situace na začátku roku a v jeho průběhu nebyla tak dramatická, jak jsme předpokládali," řekl předseda správní rady, poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL). Zdravotní pojišťovny v souvislosti s epidemií hradily zdravotní péči o nakažené pacienty včetně například příplatků zdravotníkům pracujícím na infekčních odděleních, ale také testování nebo aplikaci očkování a proplácely státu nakoupené a využité očkovací látky. Jen za první rok a půl epidemie to bylo podle dřívějších údajů za testování více než 16 miliard korun, proplácely firmám i samotesty nařízené státem.

Nižší než očekávání byly podle Philippa také výdaje na zdravotní péči o uprchlíky z Ukrajiny. VZP, u které je registrováno přes 90 procent uprchlíků, za ně do konce října zaplatila asi 1,13 miliardy korun. "Péče je naopak levnější než o srovnatelné skupiny obyvatel v České republice," dodal předseda správní rady. Pojistné za uprchlíky platí stát stejně jako za české děti, seniory nebo nezaměstnané. U dospělých uprchlíků je to prvních 150 dní, u dětí a seniorů není čas omezený.

Na konci listopadu měla pojišťovna podle Philippa na všech účtech zhruba 35 miliard korun. Zůstatek na běžném účtu byl 14,8 miliardy, v rezervním fondu 3,3 miliardy korun podle požadavku zákona. Na příští rok pojišťovna plánuje schodek mezi zaplacenou péčí a vybraným pojistným asi 5,5 miliardy korun, dorovná ho z předchozích rezerv. Celkově bude mít systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2023 náklady zhruba 471 miliard korun.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1878 korun měsíčně, příští rok to bude o 111 korun víc. Od roku 2024 se bude státem placená částka valorizovat automaticky v závislosti na vývoji ekonomiky.