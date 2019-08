VZP uvolní ještě letos na podporu zdravotní péče dvě miliardy Kč

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uvolní ještě letos na podporu zdravotnického systému přibližně dvě miliardy korun navíc oproti původnímu plánu. Pojišťovně se ekonomicky daří, použije tak peníze z pojistného, které byly vybrány navíc. Sumu rozdělí na podporu lůžkové i ambulantní péče, zvlášť podpoří také pět nemocnic v oblastech s málo dostupnou zdravotnickou péčí. Peníze navíc by chtěla poskytnout i v příštím roce. Původně se VZP zavázala dát na péči v letošním roce celkem 186 miliard korun. Novinářům to na tiskové konferenci řekli zástupci VZP.

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka má nyní VZP dostatečné rezervy pro to, aby mohla nad úhradovou vyhlášku investovat do dlouhodobě plánovaných projektů na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb. Z nadvýběrů má teď k dispozici tři miliardy korun. Zhruba jedna miliarda by podle Kabátka měla jít do rezervního fondu a zbytek může pojišťovna poskytnout na zkvalitnění péče.

"Zhruba 800 milionů půjde do akutní lůžkové péče, tedy do nemocnic, zhruba 120 milionů do zonace péče, tedy zajištění dostupnosti místní a časové, zhruba 900 milionů do ambulantní sféry, tedy ambulantního sektoru, primární péče a následné péče, včetně domácí péče," uvedl Kabátek.

Očekává, že VZP by své úhrady podobně jako letos zvýšila i v příštích letech. Podle mluvčího pojišťovny Vlastimila Sršně půjde zřejmě o částku kolem tří miliard korun. Konkrétní suma bude záležet i na dalších jednáních o úhradové vyhlášce a stavu ekonomiky, dodal Kabátek.

Peníze pro zajištění péče v odlehlých oblastech dostanou nemocnice v Jeseníku, Šumperku, Novém Městě, Znojmu a v Rumburku. Zprávy o problémech zkrachovalé Lužické nemocnice v Rumburku se v poslední době objevovaly často v médiích. Poté, co město a kraj odmítly ztráty nemocnice uhradit, měla by ji převzít Krajská zdravotní (KZ). Podle zástupců VZP mají vyšší úhrady pro tyto nemocnice pomoct zabránit v budoucnu podobným problémům v odlehlejších částech státu.

VZP chce mít ke konci roku v rezervním fondu 16 miliard korun. V současnosti je v něm podle Kabátka zhruba 14 miliard. Zákonné minimum rezervního fondu je 2,4 miliardy korun, VZP se ho ale letos rozhodla zhruba sedmkrát navýšit. Místo dosavadních tří dnů má stačit na 20 dnů zdravotní péče.

Zástupci zdravotnických odborů, asociace nemocnic a dalších organizací nedávno uvedli, že zdravotní pojišťovny mají na účtech 60 miliard korun, a žádali proto 25 miliard rozdělit na úhrady péče. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by pojišťovny měly zdravotní péči financovat průběžně, jinak omezují dostupnost péče pro pacienty. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nicméně již dříve uvedl, že vyšší rezervy schvaluje, protože budou potřeba v případě zhoršení ekonomiky.

Zdravotní pojišťovny pro příští rok počítají s rozdělením asi 346 miliard korun. Rozdělení částky mezi jednotlivé složky péče určí ministerstvo na podzim úhradovou vyhláškou, která vychází z dohod jejich zástupců se zdravotními pojišťovnami.

V Česku je sedm zdravotních pojišťoven, u VZP je pojištěno asi 60 procent lidí.