VZP: Teplé počasí přivádí do ordinací stovky lidí

Praha - Teplé počasí přivádí podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) do ordinací lékařů každý rok stovky lidí. Desítky lidí skončí kvůli následkům horka či slunce v nemocnici. VZP, u které je pojištěno asi 60 procent populace, o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Ostatní obyvatelé jsou pojištěni u šesti menších zdravotních pojišťoven.

"Loni v letních měsících bylo ošetřeno s úpalem, úžehem a dalšími zdravotními problémy způsobenými horkým počasím nejvíce klientů VZP za uplynulých pět let," uvedla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Lékaři tyto potíže loni vykázali u 1384 lidí. Hospitalizováno muselo být 54 z nich. O několik desítek nižší byl jejich počet v roce 2018, v roce 2020, kdy začala pandemie covidu-19, jich bylo méně než 750 a o rok později necelých 1100.

Lékaři hlásí do skupiny diagnóz nazvané "Účinky horka a světla" zejména úpal, úžeh, mdloby z horka, vyčerpání z horka způsobené ztrátou minerálů, vyčerpání z horka způsobené nedostatkem tekutin, otoky z horka a některé další problémy. Náklady na jejich léčbu loni VZP vyčíslila asi na 2,5 milionu korun.

Horké počasí může způsobit obtíže komukoliv, podle Státního zdravotního ústavu jsou ale výrazněji ohroženi lidé nad 65 let věku, nejmenší děti do čtyř let, těhotné nebo kojící ženy a chronicky nemocní, například kardiaci, astmatici a lidé s vysokým tlakem.

V létě stoupá také riziko budoucího vzniku nádorů kůže. Počet nových pacientů s nejagresivnějším z nich, melanomem, podle údajů VZP stále roste. Mezi jejími pojištěnci bylo loni 16.175 léčených s tímto zhoubným nádorem.

Lidé by se neměli vystavovat přímému slunečnímu záření, zejména kolem poledne. Pokud už na slunci pobývají, pak je vhodné použít kvalitní opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, pokrývku hlavy a sluneční brýle.

"Odborníci doporučují vhodně se obléknout do světlého bavlněného oblečení, dodržovat pitný režim a konzumovat lehkou stravu. V horkých dnech by se také měla omezit tělesná zátěž a sportovní aktivity," popsala mluvčí.

Potíže může způsobit jak přehřátí, kdy vzniká takzvaný úpal, tak přímo sluneční záření způsobující úžeh. Příznaky jsou únava, zmatenost, závratě nebo zvracení, může dojít k bezvědomí, objeví se horečka, silný pulz nebo tepavá bolest hlavy.

"Pokud se obtíže dostaví, je nutné postiženého přesunout na chladnější místo, postupně ochladit tělo studenou vodou a doplnit tekutiny. Pokud se příznaky nezlepší, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc," doplnila Plívová.