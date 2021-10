VZP plánuje příští tři roky hospodařit se schodky, pokryje je z rezerv

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se příští rok chystá hospodařit se schodkem 5,9 miliardy korun. V rozpočtu schváleném na letošní rok je plánován schodek 9,7 miliardy a loni VZP hospodařila se schodkem 5,1 miliardy korun. V minusu by měla být příští rok pojišťovna i přes vyšší plánovaný výběr pojistného či zvýšení plateb za státní pojištěnce. S deficitem se počítá také v dalších dvou letech. Vyplývá to z návrhu zdravotně pojistného plánu na rok 2022 a z výhledu na roky 2023 a 2024. Na tiskové konferenci dnes plán představila šéfka správní rady VZP Věra Adámková (ANO). Podle ní schodky pojišťovna pokryje ze svých rezerv.

"Zdravotně pojistný plán je sestaven velmi konzervativně a jako schodkový," uvedla Adámková. Podle ní se v návrhu odráží růst mezd zdravotníků.

Pojišťovna pro příští rok počítá s celkovými příjmy 255,5 miliardy korun. Proti letošku by tak byly o 14,6 miliardy vyšší, tedy o 6,1 procenta. Celkové výdaje pak zřejmě překročí příjmy o 5,9 miliardy. "Schodek bude plně pokryt ze stávajících rezerv VZP," dodala Adámková. Stejně postupovala pojišťovna už dřív.

Na zdravotním pojištění by se mělo podle plánu příští rok vybrat o 6,1 miliardy korun víc než letos, tedy o 4,1 procenta. Stát by měl od ledna platit za děti, seniory či nezaměstnané o 200 korun víc. Nyní platba za takzvaného státního pojištěnce činí 1767 korun. Náklady na zdravotní péči se proti letošku mají zvednout o 12,6 miliardy korun. Podle Adámkové suma vychází z připravované úhradové vyhlášky o proplácení péče. Počítá se také s výdaji kvůli covidové epidemii. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka by to mělo být osm miliard. V letošním roce na léčbu covidových pacientů, očkování a testování pojišťovna vydala zatím přes 16 miliard.

Na konci příštího roku by pojišťovna měla mít na svých účtech rezervu 20,1 miliardy korun. To jí podle Adámkové umožní pokrýt plánované schodky i v dalších dvou letech. V roce 2023 vedení VZP předpokládá deficit 10,4 miliardy korun a v roce 2024 pak 9,2 miliardy.

Plán a výhled hospodaření nejsou ještě konečné. Po dalším projednávání se mohou upravovat. "Může dojít maximálně k vylepšení," je přesvědčena Adámková.