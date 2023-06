VZP bude kompenzovat propad v oblasti následné péče za 260 milionů korun

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude poskytovatelům následné péče kompenzovat propad příjmů kvůli pokračující epidemii covidu-19 na začátku roku 2022. Náklady odhaduje na zhruba 260 milionů korun. Novinářům to dnes řekl po jednání správní rady VZP její předseda, poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL). Do následné péče jsou přijímaní pacienti po operacích či akutních interních onemocněních na rehabilitaci a ošetřovatelskou péči, poskytují ji nemocnice i specializovaná zařízení.

Zda se ke kompenzacím připojí také menší zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven, ČTK zjišťuje.

Vláda schválila zákon, který by ministerstvu umožnil mu stejně jako pro roky 2020 a 2021 vydat i pro rok 2022 takzvanou úhradovou vyhlášku. V ní by pojišťovnám nařídilo kompenzovat plošně těm segmentům zdravotní péče, které by v ní byly uvedené. "Domníváme se, že je třeba vytvořit řešení pro konkrétní poskytovatele. Navrhli jsme proto ministerstvu, že to budeme řešit v konkrétních případech," uvedl Philipp.

Podle Philippa je individuální kompenzace výhodnější i proto, že mezi pojišťovnami jsou v tom, o kolik poklesla následná péče o jejich pojištěnce, rozdíly. Některé by tak kvůli plošné vyhlášce musely zaplatit víc. Vyjádření ministerstva, zda je v plánu vydání kompenzační vyhlášky pro rok 2022, ČTK zjišťuje.

Nemocnice nejsou z veřejného zdravotního pojištění placeny podle aktuálně vykázané péče, ale mají na základě výkonů z předchozích let stanovenou roční částku a každý měsíc z ní dostávají dvanáctinu. Náklady, které měly kvůli covidu-19 navíc, včetně odměň zdravotníků, jim pojišťovny doplácely podle kompenzační vyhlášky vydané ministerstvem.

Zohledňovalo se i to, že některou péči, například plánované operace, nemohly v době epidemie vykonávat. Náklady na personál nebo energie ale měla zdravotnická zařízení stále stejná.

V roce 2020 byly kompenzace podle vyhlášky 12,6 miliardy korun, vyplácely se z ní i mimořádné odměny pro zdravotníky. V roce 2021 zaplatily pojišťovny kompenzace 3,5 miliardy Kč, nejvíc do segmentu následné péče nebo lázní. VZP, která má 5,9 milionu pojištěnců, vyčíslila kompenzace a bonifikace již dříve v roce 2020 na 29 miliard Kč, předloni na 21,7 miliardy Kč. Celkové náklady veřejného zdravotního pojištění loni překročily 420 miliard korun, za čtyři roky vzrostly o polovinu.