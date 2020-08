Vzorkovně vitráží v Okrouhlé se navrací původní podoba

Okrouhlá (Českolipsko) - Bývalá vzorkovna vitráží v Okrouhlé na Českolipsku, jež je v zemi zřejmě ojedinělou stavbou, se za několik let možná stane turistickým cílem. Spojuje v sobě prostou budovu bývalé dílny s bydlením a impozantní neogotickou věží s vitrážovými okny. Kulturní památce ještě před několika lety hrozil zánik, nyní ji postupně opravuje její současný majitel, důchodce Jan Sýkora. Práce podle něj potrvají ještě minimálně pět let. V budoucnu by tam rád vytvořil minimuzeum někdejšího majitele a továrníka Karla Meltzera s funkční vitrážovou dílnu.

"Snaha je v rámci možností vrátit tomu trochu podobu a důstojnost, která tady byla. Je to naprosto mimořádná stavba, není tady nic v republice ani nikde okolo, co by se s tím dalo srovnat," uvedl Sýkora.

Podle něj je stavba pozoruhodná tím, že sloužila nejen k výrobě, ale současně také jako reprezentační sídlo. Jde o bývalou vzorkovnu chrámových oken továrníka Meltzera, jehož firma největší rozkvět zažívala na přelomu 19. a 20. století. "Na svou dobu to byla zcela výjimečná firma. Uvádí se, že měla až několik set děl ročně," uvedl Sýkora.

Neobvyklá stavba byla kdysi jen chalupou, kterou továrník postupně rozšiřoval. Vzorkovna v podobě chrámové věže je její součástí od roku 1893. "Fungovalo to jako místo, kde se dávaly dohromady velikánské vitráže a jednak to byla také ukázka toho, co ve firmě umí," uvedl Sýkora. Věž má i nezvyklou konstrukci. Zděné je jen první patro, nad ním je ocelový rám a na něm je podle Sýkory přichycená keramika. "Je to asi deset typů keramických tvarovek," dodal.

Jako vzorkovna fungovalo stavení v Okrouhlé do roku 1907 nebo 1911, kdy vyhořelo a továrník výrobu přesunul do německé Žitavy. Poté toto místo sloužilo k bydlení a postupně chátralo. Stavbu poškodili i vandalové a část vybavení ukradli zloději. Sýkoru bývalá vzorkovna uchvátila před 17 lety, spatřil ji při cestě vlakem mezi stromy. "Viděl jsem divnou stavbu. Tady byl nápis na prodej. Chvilku jsem váhal a pak koupil, ale tehdy bez věže. Ta měla jiného majitele," uvedl. Vlastníkem zchátralé věže se stal před čtyřmi lety.

Oprava se provádí postupně, dotacemi se podílí kraj a ministerstvo kultury. Nejprve se udělala podrobná dokumentace celé věže a poté sejmuly dochované částí vitráží. Na věži je pět velkých a pět malých oken. "Opravily se také nosné rámy a provizorně zasklilo. V další etapě to byla spíše práce v ateliéru, tam se restaurují postupně jednotlivá okna," uvedl Sýkora. Součástí letošní třetí etapy je čištění a oprava první keramické stěny věže. V plánu do budoucna je také navrácení špičky věže, kterou zničil požár před více než 100 lety. Věž měla kdysi na výšku 24 metrů, dnes má zhruba 16 metrů.