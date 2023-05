Vznikl dokument o integraci ukrajinských školáků, má inspirovat učitele

Praha - Dokumentární film Cesta zachycuje tři příklady úspěšné integrace ukrajinských dětí v českých školách. Zdůrazňuje důležitost neformálního vzdělávání a sportu, může tím být podle autorů inspirací pro další učitele. Dílo, které dnes mělo v Praze premiéru a bude ke zhlédnutí i na internetu, vzniklo ve spolupráci ministerstva školství a Národního pedagogického institutu ČR, podpořil ho Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF). Spolu s filmem vychází i brožura, která představuje příklady dobré praxe.

Z Ukrajiny odešly po začátku ruské invaze více než tři miliony lidí. Téměř půl milionu, zejména žen a dětí, zamířilo do Česka. Ve školkách, základních a středních školách se ke konci března letošního roku vzdělávalo přes 51.000 dětských ukrajinských uprchlíků, z nich téměř 40.000 na základních školách.

"My jako země nezvládáme všechny výzvy. Ale pokud jde o podporu Ukrajiny, tak se nám podařilo něco, co nám mnozí závidí," řekl před premiérou ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Podle průzkumu mezi 700 školami, který je součástí publikace k filmu, 69 procent škol uvedlo, že se jim integrace ukrajinských žáků daří. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve videozdravici řekla, že je velmi důležité, aby teď Češi se solidaritou, soucitem a podporu vydrželi, aby bylo možné dobře zapojit všechny ukrajinské děti.

Krátký dokument Cesta se natáčel v prvním pololetí školního roku 2022/2023 ve školách v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově. Divákům ukazuje například třídenní adaptační kurz na horách, kde se budoucí spolužáci seznamují prostřednictvím her a dalších volnočasových aktivit, školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm nebo hokejové tréninky a tréninky zápasníků.

"Bez zapálených ředitelů, učitelů, vychovatelů a trenérů by se nic z toho neuskutečnilo, hlavními hrdiny jsou ale děti. A to jak ty ukrajinské, tak ty české," uvedl Bek v tiskové zprávě k filmu. Inspirací podle něj může být film i pro učitele. "Pro pedagogické pracovníky mohou jednotlivé případové studie představovat praktickou inspiraci, široké veřejnosti zas nabízejí vhled do českého školství," doplnil.

"Chceme podpořit také ostatní školy a ukázat jim příklady těch, které našly cestu. Aby se inspirovaly a dokázaly lépe čelit problémům," uvedl v tiskové zprávě ředitel institutu Ivo Jupa. Před premiérou doplnil, že tak velké množství dětí sice bylo pro české školy velký nápor, ale také jedno z největších poučení a přínosů.

"Většina z nás učitelů je vyčerpaná z covidového období a teď jsme čelili další výzvě," řekla po premiéře filmu učitelka z ostravské základní školy Marcela Zončová. Ve filmu vyjadřovala obavy z toho, že v hodinách češtiny bude muset vyučovat dva předměty v jednom - češtinu pro české žáky a češtinu pro cizince. Ve školním roce, který po natáčení následoval, se podle ní ukázala důležitost sociálního zázemí ukrajinských dětí. Kde byla rodina funkční a kladla na vzdělání důraz, tam se děti integrovaly dobře. U dětí z nefunkčních rodin se podle ní někdy propasti ještě zvětšily.

Spolu s dokumentem vznikla také publikace Cesta: ukrajinské děti v české škole. Obsahuje rozhovory s aktéry filmu a příspěvky od metodičky propojování formálního a neformálního vzdělávání z institutu Kláry Šindelkové, od náměstkyně ministra školství Martiny Běťákové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové či výzkumníků Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. Publikace nabízí také konkrétní tipy do výuky a příběhy ukrajinských dětí i rodičů.

"Školy a komunity poskytují dětem pocit normality, struktury a bezpečí. Inkluzivní přístup českého vzdělávacího systému byl od počátku krize inspirací pro ostatní země v regionu přijímající uprchlíky. Viděli jsme skvělé příklady, jak obětaví učitelé, učitelky a ostatní pracující ve školách uprchlickým dětem z Ukrajiny v tomto procesu pomáhají," uvedla v tiskové zprávě Yulia Oleiniková, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.