Vznikem Babišových svěřenských fondů se budou zabývat soudy

Praha - Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) se obrátil na civilní soudy s žádostí o posouzení neplatnosti založení svěřenských fondů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vychází z toho, že podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Podle něho je Babiš prostřednictvím svěřenských fondů s vlastním majetkem úzce spojen. Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková dnes ČTK řekla, že se Wagenknecht obrátil na obvodní soud pro Prahu 8 a okresní soud v Rožnově pod Radhoštěm podle místa bydliště správců fondu.

Babiš vložil holding Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu předloni a tvrdí, že na něj nemá žádný vliv. ČTK dnes z pracovní návštěvy Japonska v sms zprávě sdělil, že věc nebude komentovat. Podezření, že Babiš porušuje evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla Transparency International ČR (TI), připojili se k ní opoziční Piráti. Případný střet zájmů prověřují na základě podnětu od TI od poloviny ledna auditoři Evropské komise.

"Jelikož Andrej Babiš převedl do svěřenských fondů svůj vlastní majetek, tedy své akcie Agrofertu, a zároveň zůstal se svěřenskými fondy velmi úzce spjat, nespravuje svěřenský správce cizí majetek, ale vlastní majetek Andreje Babiše pro Andreje Babiše," uvedl Wagenknecht v tiskové zprávě.

Zřízením svěřenských fondů pro sebe samého Andrej Babiš podle Wagenknechta obchází nejen účel občanského zákoníku, ale i účel zákona o střetu zájmů, aby mohl pokračovat v čerpání veřejných prostředků. Svěřenské fondy by měly být podle senátora pro namítanou nezákonnost zrušeny takzvaně od počátku, kdy by se na ně hledělo, jako kdyby nikdy nevznikly. "Akcie Agrofertu by se pak měly vrátit ze svěřenských fondů do přímého vlastnictví Andreje Babiše," uvedl.

Podle Wagenknechta ho na zahájení občanskoprávního řízení odkázal v rámci stanoviska nejvyššího správního soudu bývalý předseda a v současnosti řadový soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa. V červnu NSS zamítl senátorovu stížnost, který zpochybňoval mandáty nových europoslanců zvolených za ANO s poukazem na údajný střet zájmů premiéra. Předseda ANO podle Wagenknechta prostřednictvím svěřenských fondů dál ovládá skupinu Agrofert včetně řady médií, což mělo ovlivnit kampaň. Volební senát NSS zdůraznil, že posuzování toho, zda je Babiš ve střetu zájmů, je mimo jeho kompetence. Wagenknecht prý nijak konkrétně nedoložil, jak dopadly jím popisované skutečnosti na výsledek voleb.

Agrofert je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v ČR. Holding podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve zhruba 1,5 miliardy Kč. Přislíbeny měl v daných letech dotace přibližně o sto milionů vyšší.