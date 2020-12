Vzniká hra o Janu Werichovi, budou ho hrát Kotek a Kopta

Praha - Tvůrci divadelní inscenace Meda o životě mecenášky a sběratelky Medy Mládkové plánují příští léto uvést hru o Janu Werichovi. Známého herce v režii Adély Stodolové Laštovkové si v mladším věku zahraje Vojtěch Kotek, v pokročilém věku Václav Kopta. Divadelní představení Werich by se mělo na Letní scéně Muzea Kampa uvádět od 14. června 2021. Tvůrci to dnes řekli novinářům.

"Každý v této republice ví, kdo Jan Werich byl, ale jen hrstka o něm má nějaké podrobnější informace. Proto jsme se rozhodli přiblížit životní příběh této herecké legendy v představení, které má ambici především se podívat Janu Werichovi do jeho bohatého vnitřního světa," uvedla Daniela Sodomová, producentka a autorka představení Werich.

Sodomová a Stodolová Laštovková stály také za inscenací Meda, která vznikla loni u příležitosti 100. narozenin sběratelky a zakladatelky Muzea Kampa Medy Mládkové. Muzeum dnes spravuje i vilu, v níž Jan Werich žil až do své smrti v roce 1980. V roce 2015 ji Muzeum získalo do pronájmu a zřídilo v ní stálou expozici V+W.

Tvůrci chystané informace dnes novinářům řekli, že scénář teprve vzniká a oznámili obsazení. Spolu s Vojtěchem Kotkem a Václavem Koptou obrazy z Werichova života na jevišti oživí Jan Nedbal, Jan Vápeník, Berenika Kohoutová, Pavla Beretová, Matouš Ruml, Dan Šváb, Tereza Marečková, Vanda Chaloupková, Jiří Maryško a Dan Vlas. Autor scénografie Marek Cpin počítá s výrazným zapojením videomappingu.

"Jan Werich - to je v Čechách pojem, který připomíná spíš instituci nebo něco podobně významného, jako je hora Říp. Je to zkrátka výzva a ty já mám rád minimálně stejně, jako jsem vždy měl a pořád mám rád Jana Wericha. Jako malého kluka mě otec několikrát vzal s sebou do toho tajemného a legendami opředeného domu na Kampě. Ani ve snu by mě tenkrát nenapadlo, že se ten kruh takhle krásně a symbolicky uzavře," řekl ke svému obsazení Kopta.

O prázdninách by se na Letní scénu Muzea Kampa měla vrátit také hra Meda. Novinkou v programu Letní scény Musea Kampa budou koncerty. Prvním potvrzeným je koncert Vlasty Redla 22. července.