Vznik koalic před volbami podporuje 37 pct lidí, 52 pct nikoliv

Praha - Koalice, které politické strany vytvoří před volbami, považuje 52 procent lidí za nestabilní. Podle nich se mají tvořit až po volbách na základě jejich výsledků, jinak hrozí, že se mohou rozpadnout. Naopak 37 procent vítá, že se strany dokážou před volbami domluvit, a koalice podporují i přes riziko, že by se nemusely do Sněmovny probojovat. Vyplynulo to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi, která ho dnes zveřejnila.

Desetina dotázaných se podle ní nepřiklonila ani k jedné z uvedených variant.

Vytvoření koalice do sněmovních voleb v příštím roce oznámily opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Memorandum o spolupráci podepsaly koncem října.

O společném postupu ve volbách jednají i Piráti s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor STAN začátkem října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně se stranou vedenou Ivanem Bartošem o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů. Členská základna Pirátů bude o případném začátku vyjednávání o jednorázové spolupráci se STAN ve sněmovních volbách hlasovat v druhé polovině listopadu.

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ, který dnes ČT rovněž zveřejnila, by volby do Sněmovny na přelomu října a listopadu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti s 21 procenty hlasů a třetí STAN s 11 procenty. Následovala by ODS s 10,5 procenta, SPD s devíti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta. Lidovce by volila čtyři procenta lidí. Model zatím ale nezohledňoval ohlášenou koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a statistická chyba je v jeho případě mezi 0,9 až 2,9 procentního bodu.

Průzkum provedla agentury mezi 1200 respondenty v době od 19. října do 6. listopadu.