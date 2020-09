Vzhledem k průběhu je pro nás remíza příznivá, řekl Trpišovský

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považoval domácí bezbrankovou remízu v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem vzhledem k průběhu a několika soupeřovým šancím za příznivý výsledek. Je mu jasné, že za týden v odvetě v Dánsku se Pražané musejí zlepšit. Potřebují podle něj zapracovat na standardních situacích a v ofenzivě dostat míč více na zem.

"Myslím, že tím, jak zápas proběhl, jak byl vyrovnaný a těžký, je ten výsledek pro nás dobrý. Ty týmy jsou hodně podobné. Víme, že nás Ondra Kolář v druhé půli podržel, chytil dvě nepříjemné situace. Po tomhle průběhu je to pro nás příznivý výsledek," řekl na online tiskové konferenci Trpišovský.

Zatímco slávisté neměli v utkání vyloženou šanci, Midtjylland se v druhé půli dostal do dvou až tří. "Nechtěli jsme dnes vytahovat tolik hráčů do ofenzivy, protože případný gól z brejku by nám to zkomplikoval do odvety. Pro nás dobře, že jsme neinkasovali, to je takový bonus," uvedl Trpišovský.

"Myslím, že ve druhém zápase se Dánům bude hrát trochu hůř. Tím, že jsme nedostali gól, se výhoda trochu překlopí na naši stranu. Věřím, že tam budeme mít větší výhodu toho tlaku, který teď bude na soupeře. Můžeme si tam dovolit třeba i víc riskovat ohledně postavení na hřišti. Potřebujeme podat lepší výkon, hlavně do ofenzivy," doplnil slávistický kouč.

Pražané podle něj musejí v útoku hrát více po zemi a ne tolik nakopávat. "Zaprvé musíme zlepšit standardní situace, ať už obranné nebo útočné. To strašně rozhodne o tom druhém zápase, vlastně i v předchozím kole s Bernem ze standardky rozhodli. A druhá věc je, že se musíme dostávat v ofenzivě do situací, které jsou pro nás výhodné. V momentě, kdy se dostaneme do silových věcí, přetlačování, do toho, že je balon nahoře, mají výhodu oni," řekl Trpišovský.

"Potřebujeme zápas v ofenzivě dostat více na zem, do kombinace. Stejně jako oni mají rychlé hráče dopředu, máme je i my. V první půli to bylo několikrát vidět," doplnil.

Kvůli koronavirové pandemii se celá kvalifikace evropských pohárů hraje bez diváků, v Edenu tak byl slyšet každý výkřik. "My všichni, kteří jsme zvyklí na vyprodané zápasy a skvělou atmosféru, cítíme, že je to extrémně smutné. Blíží se to přípravnému zápasu. Nesluší to fotbalu ani té soutěži, i když všichni samozřejmě víme, o co hrajeme," dodal Trpišovský.