Vzedmutá Vltava zastavila provoz všech pražských přívozů

Praha - V Praze je do odvolání přerušen provoz všech sedmi vltavských přívozů. Důvodem je zvýšená hladina řeky po předchozích deštích. V pražské Chuchli dnes ráno Vltava dosahovala prvního, tedy nejnižšího stupně povodňové aktivity. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a společnosti Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a středních Čechách. V pátek vydané varování meteorologů před zvýšenou hladinou řek v jižních Čechách a částech Plzeňského a Středočeského kraje platí do dnešního poledne.

Kvůli vysoké vodě byl provoz pražských přívozů omezen už v pátek. Nejezdily tři z nich. Kvůli varování meteorologů před zvýšenou hladinou řek nechal pražský magistrát na Kampě preventivně uzavřít protipovodňová vrata na Čertovce a v pátek večer také vltavské náplavky.

Vydatný déšť a silné bouřky, které Česko poprvé zasáhly ve středu a opakovaly se ve čtvrtek a v noci na pátek, zvedly hladiny řek na několika místech země. Dnes kolem 09:00 hlásilo dosažení prvního povodňového stupně 19 měřicích stanic ČHMÚ, zejména ve středních a jihozápadních Čechách. Na druhém stupni byla pouze Berounka ve Zbečně na Rakovnicku.

Podle předpovědi dnes budou ve většině Česka přeháňky, ojediněle bouřky. Občasný déšť předpovídají meteorologové také na neděli, přičemž na východě země může podle nich místy pršet i vydatněji.