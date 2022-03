Vzdělávání materiály k situaci na Ukrajině nabízí web Ukrajina na školách

Praha - Desítky vzdělávacích materiálů k ruské invazi na Ukrajinu a různé aktivity do výuky nabízí nově web Ukrajina na školách. Jeho vznik iniciovaly spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum. ČTK dnes o tom informovala koordinátorka vzdělávacích projektů Post Bellum Michaela Szkála. Web je rozcestníkem stránek Samet na školách a podle koordinátorky může dětem pomoct pochopit souvislosti mezinárodního konfliktu a nehledat vinu u svých spolužáků ruské nebo ukrajinské národnosti.

"Děti a mládež patří mezi nejzranitelnější členy naší společnosti. Nebojme se však s nimi citlivá témata otvírat, debatovat a objasňovat," uvedla Szkála v tiskové zprávě. Otevřená komunikace o tématu války podle ní může dětem pomoct pochopit mimo jiné i problematiku dezinformací či migrace. "Záměrem také je vyvarovat se toho, aby žáci a studenti pod vlivem emocí a dezinformací hledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu u svých spolužáků ruské nebo ukrajinské národnosti," řekla. Materiály podle ní zároveň zahrnují návody, jak děti podpořit psychicky a emocionálně.

Web nabízí podklady k výuce o tom, jaký je historický a politický kontext současných událostí na Ukrajině. Učitelé mohou využít materiálů o ruské propagandě a o tom, kterým zprávám se dá věřit nebo jak se dá pomoct uprchlíkům. Na webu najdou rovněž návody k pořádání sbírek ve školách či k integraci ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR. Postupně by na rozcestníku webu Samet na školách měly přibývat i aktivity, které si školy budou moct objednat do vyučovacích hodin, jako třeba přednášky, debaty či workshopy, dodala Szkála.

Metodiku k tomu, jak by učitelé měli s žáky probrat současnou situaci, připravilo koncem minulého týdne také ministerstvo školství. Úřad podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) zaznamenal jednotky případů, kdy se kvůli aktuální situaci vyskytly mezi žáky konflikty. Šéf Asociace ředitelů základních škol v pondělí ČTK řekl, že učitelé se snaží žákům ruskou agresi na Ukrajině vysvětlovat tak, aby to odpovídalo realitě a nevzbuzovalo negativní emoce vůči spolužákům jiných národností. Daří se jim to podle něj přiměřeně.

Ministerstvo školám doporučilo žáky o postoji ČR jasně informovat. Vyzvalo pedagogy, aby věnovali zvýšenou pozornost dětem ukrajinské, ruské a běloruské národnosti a do péče o ně případně více zapojili i školní poradny. "Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem," stojí v návodu. Učitelé by podle něj přitom měli klást důraz na dodržování lidských práv a vysvětlování, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky státního režimu země, odkud dotyčný pochází.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba poté řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit. Západní státy včetně ČR vyhlásily proti Rusku přísné sankce.