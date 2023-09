Vzdělání jako prioritu nelze odsunout, řekl Pavel k začátku školního roku

Bukovany (Sokolovsko) - Vzdělání podle prezidenta Petra Pavla rozhodně není prioritou, kterou by Česká republika i v době úspor mohla odsunout do pozadí. Pavel to uvedl během zahájení školního roku v Karlovarském kraji. Reagoval tak na dosavadní návrh ministerstva financí, který počítá se snížením počtu pracovních míst ve školství o 20.000. Pokud by to tak bylo, pak to nesvědčí o tom, že by vláda chtěla naplnit své priority ve školství, uvedl prezident. Zdůraznil ale, že zatím nezná aktuální podobu návrhu.

Omezení počtu pracovních míst se má podle odborů zřejmě týkat nepedagogických profesí ve školství, mezi něž patří například kuchařky ve školních jídelnách, školníci nebo administrativní pracovníci. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v minulých dnech naznačil, že pokles počtu pracovních míst by mohly zmírnit obce a kraje financováním těchto pracovníků. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes zopakoval, že vzdělávání patří k vládním prioritám.

"Nevím, o kolik míst a o jaké částky se jedná... Pokud by to ale byla pravda, pak to rozhodně nesvědčí o tom, že by vláda chtěla naplnit priority, které si v oblasti školství stanovila," řekl Pavel novinářům. Až bude návrh hotový, chce se s ním seznámit, a pak se k němu vyjádřit.

Ministr školství Bek se podle něj snaží situaci ve školství řešit i pomocí půjčky či dotací z Evropské unie. Pro vládu bude nicméně těžké hledat zdroje pro všechny její priority, míní Pavel. "Ale vzdělání rozhodně není prioritou, kterou bychom mohli odsunout do pozadí," řekl.

Bek dnes v Rajhradě na Brněnsku, kde zahajoval nový školní rok, nechtěl pokles počtu pracovníků ve školství o 20.000 zatím komentovat. V neděli v České televizi řekl, že snížení počtu míst by mohly zmírnit obce a kraje, které školy zřizují, financováním těchto pracovníků. Rozpočet ministerstva školství na příští rok podle něj neklesne, i když to zatím návrh ministerstva financí předpokládá.

Premiér Petr Fiala (ODS) v té souvislosti uvedl, že pokud vláda nerozhodne o rozpočtu, je zbytečné spekulovat o jednotlivých kapitolách. Jisté je, že deficit rozpočtu bude 252 miliard korun a vláda nyní řeší strukturu na příjmové a výdajové stránce. "Máme priority, které jsme jasně stanovili, a mezi ně vzdělávání patří," zdůraznil premiér.

Návrh rozpočtu školství na rok 2024 z dílny ministerstva financí kritizovaly školské odbory. O jeho podobě chtějí ještě jednat s Bekem v úterý na školské tripartitě. Podle návrhu ministerstva financí by měl mít resort školství na své výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos. Úřad by tak měl rozdělovat asi 253,4 miliardy korun. Méně peněz než letos by podle návrhu mělo jít na platy.

Při návštěvě v základní škole v Bukovanech Pavel dětem řekl, že si tento den budou pamatovat celý život. "Je to velká změna ve vašem životě, doteď jste si hrály a teď se budete muset i učit. Každého bude bavit něco, nejhorší, co by se vám mohlo stát, je, že by vás nebavilo nic," řekl prezident. Děti nabádal, aby četly. "Knížky nejsou nepřítel, ale oknem do světa. Knížky jsou krásná věc," uvedl.

Prezident z Bukovan přejel do Sadova v okrese Karlovy Vary, kde navštívil Základní a mateřskou školu Regionu Karlovarský venkov, kde také přivítal prvňáky a zeptal se jich, jestli se do školy těšili a na co konkrétně. "Naučíte se něco nového, něco, co vás bude bavit, každého něco jiného," řekl. Popřál jim, ať se jim daří, aby se ve škole nebáli a aby se jim tam líbilo. Žákům předal knihu Povídání a pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a také dětem v Sadově řekl, ať si ke čtení najdou cestu, že je čtení obohatí. Na závěr se prezident s žáky vyfotil.

Odbor komunikace prezidenta k výběru škol mimo jiné uvedl, že prezident chce upozornit na to, že svazkování škol je cesta ke zlepšovaní kvality a zajištění dostupnosti škol v území prostřednictvím spolupráce obcí. "Takových škol je přitom v ČR zatím velmi málo," uvedl odbor komunikace. Pavel už před svou inaugurací poukazoval na to, že nedostatky ve školství jsou jedním z hlavních problémů Karlovarského kraje, k nimž zařadil i absenci vysokých škol.

Pavlová přivítala děti v Jindřichově na Šumpersku, do zdejší školky chodila

Netradiční zahájení školního roku zažily dnes dvě desítky dětí z malotřídky Základní školy v Jindřichově na Šumpersku. Už o půl osmé ráno s nimi vítala první školní den manželka prezidenta republiky Eva Pavlová. Malou obec se zhruba tisícovkou obyvatel si nezvolila náhodně - do budovy, která je i sídlem mateřské školy, se vrátila po více než 50 letech. Rodačka z Šumperka totiž jako malá zdejší školku navštěvovala.

Eva Pavlová dětem dovezla dárky i fotografii prezidentského páru. "Budeme se snažit, abyste se v této zemi měli hezky, aby se vám dařilo a ve škole líbilo. Je fajn být v takové milé škole - já jsem zde kdysi chodila do mateřské školky, do školy jsem chodila přes kopec. Bydlela jsem tady 18 let, vytvořila jsem si zde mnohá přátelství," řekla dětem první dáma, kterou po škole provázela kamarádka z dětství.

Návštěvu vyhlížela ráno před školou netrpělivě i Marie Rulíšková, její učitelka z mateřské školy. V ruce držela fotografii s Pavlovou coby zhruba tříletou dívenkou. "Když mně to moje vnučka řekla, že sem dnes přijede, byla jsem z toho hrozně překvapená a dojatá. Školkou mi prošla tak tisícovka dětí, ale paní Pavlovou si pamatuji. Ráda bych ji pozdravila," řekla dnes ČTK seniorka. Setkání obou se nakonec uskutečnilo přímo ve třídě mateřinky.

Podle ředitele školy Davida Navrátila se škola na návštěvu Evy Pavlové intenzivně připravovala. Informaci o příjezdu první dámy zpočátku vůbec nevěřil. "Sdělil jsem, že nejsem zvyklý na tyto typy vtipů před začátkem školního roku. Musel jsem dostat e-mailem potvrzení z Hradu, že jsou to opravdu oni, kdo se mnou komunikují," usmál se ředitel školy. "Ale je pravda, že jsem nevěděl, že zde má paní Pavlová zapsanou pevně osobní historii, poté mně to kolegové vysvětili," doplnil.

První školní den tradičně zdejší škola zahájila o půl hodiny dříve než obvykle. "Je to kvůli dojíždějícím dětem, protože první den jim jede autobus hned v 08:15 zpět, poté by jim jel až v 13:00. Proto zahajujeme v 07:30, aby se dostaly včas domů," řekl ČTK ředitel.

Základní škola v Jindřichově má pouze první stupeň s pěti ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními, mateřská škola se dvěma třídami s celodenním provozem a školní jídelna s kuchyní. V současné době školu navštěvuje 24 dětí a školku 37 dětí. "Je to lepší, když tam není hodně dětí a paní učitelky se jim mohou více věnovat," řekla dnes ČTK maminka prvňáčka Josefa, kteří na zahájení školního roku dorazili z nedalekých Nových Losin.

První dáma dnes vítala zahájení školního roku téměř 400 kilometrů daleko od svého muže, prezidenta Petra Pavla. Ten si pro tuto událost vybral základní školu v Bukovanech a poté v Sadové v Karlovarském kraji.

Premiér a ministr školství zahájili školní rok na zahradnické škole v Rajhradě

Jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, je touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes řekl studentům střední zahradnické školy v Rajhradě na Brněnsku. Školní rok tam zahájil společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Fiala studentům popřál, aby se jim ve škole líbilo a měli pocit, že se dozvídají něco nového. Věří, že po škole najdou široké uplatnění.

"Nepředstírám, že jsem absolventem zahradnické školy, ale s jednou (její absolventkou) už docela dlouhou žiji, takže vím, co to obnáší. Má manželka totiž zahradnickou školu absolvovala. Jiný absolvent byl můj student na politologii a dnes je velvyslancem," řekl Fiala. Uplatnění studentů je tedy podle něj široké. "Vedle praktických dovedností a teoretických znalostí je ale jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat. Tyto možnosti jsou nekonečné," dodal.

Fiala věří, že studenti najdou uplatnění i s ohledem na to, že společnost se čím dál tím víc dívá na přírodu a na to, co se kolem ní děje. "Chci také ocenit, že vaše škola nabízí to, po čem tak dlouho voláme, a to spojení praktického vzdělávání se všeobecným. Máte tu přírodovědné lyceum, a to je dobrá ukázka toho, jak se má u nás vzdělání rozvíjet," doplnil.

Škola vznikla v roce 1901 jako ústav pro vzdělávání zahradníků z Brna a širokého okolí. Zpočátku měla pouze ovocnářské zaměření, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku. V současnosti tady studuje kolem 500 žáků. Je největší zahradnickou školou v Česku, řekl její ředitel Marek Kňažík. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Na jižní Moravě je 133 středních škol a konzervatoří, navštěvuje je více než 50.000 dětí. Na téměř 500 základních škol v regionu dochází kolem 115.000 dětí. Téměř 700 mateřských škol navštěvuje přes 41.000 dětí.