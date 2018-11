Londýn - Vzbouřenci proti brexitovému plánu britské premiérky Theresy Mayové z řad euroskeptických poslanců její Konzervativní strany se podle britského tisku snaží získat posledních několik zákonodárců, aby Mayové mohli vyslovit nedůvěru jako lídryni strany. Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i jako předsedkyně vlády. Mayovou dnes naopak podpořil šéf Konfederace britského průmyslu (CBI), která je nejvlivnějším svazem zaměstnavatelů v zemi.

K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to písemně požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Podle bulvárního deníku The Sun se již takto pro hlasování veřejně či tajně vyslovilo 42 poslanců. Server BBC News s odvoláním na zdroje z Konzervativní strany píše, že potřebný práh již byl překročen.

Sir Graham Brady, předseda výboru, u kterého se dopisy scházejí, v neděli uvedl, že 48 žádostí ještě není. Dnes v britském tisku dokonce některé poslance obvinil, že ohledně poslání svých dopisů lhali. Dodal, že on sám je přesvědčen o tom, že vyslovení nedůvěry Mayové by ničemu neprospělo. Kolik dopisů se sešlo, dnes ale Brady nechtěl prozradit s tím, že "to neví ani jeho žena".

Pokud by k hlasování, které bývá tajné, skutečně došlo a Mayová by ho vyhrála, znamenalo by to, že její pozici by rok nikdo v rámcim Konzervativní strany nesměl zpochybnit.

Prezident CBI John Allan dnes premiérku podpořil. Na výroční konferenci svazu mimo jiné řekl, že odchod Británie z EU bez dohody by měl negativní důsledky pro britskou ekonomiku, kterou podle něj poškozují už současné zmatky. Podle britského tisku se tak přidal k rostoucímu počtu britských podnikatelů, kteří varují před ničivými důsledky neřízeného brexitu na hospodářství Spojeného království.

Podle generální ředitelky CBI Carolyn Fairbairnové se zdá, že "zatímco ostatní země usilují o konkurenceschopnost v budoucnosti, (britský parlament) žije ve svém vlastním světě, ve kterém je možná dominance extrémních postojů". Výsledkem je "vysoce riziková hra", která by mohla vést až k odchodu Británie z evropského bloku bez dohody, uvedla Fairbairnová.