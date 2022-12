Vzácný obraz malíře Petra Brandla opustil po letech zámek v J. Hradci

Jindřichův Hradec - Vzácný obraz barokního malíře Petra Brandla, jehož aukční hodnota by dosahovala desítek milionů korun, opustil po více než 50 letech zámek v Jindřichově Hradci. Největší Brandlovo dílo, které lze v ČR vidět v necírkevních prostorách, převezli odborníci ve čtvrtek do Prahy, kde ho budou restaurovat. Obraz, jenž vznikl kolem roku 1720, vystaví od října 2023 Národní galerie (NG) s dalšími malířovými díly v pražské Valdštejnské jízdárně. ČTK to řekli jihočeští památkáři.

Obraz s námětem Historie Josefa Egyptského je na zámku od roku 1860. Je dlouhý přes pět metrů a široký téměř tři metry. Naposledy ho restaurovali v roce 1957. Připravit dílo na převoz bylo náročné. Rozměrné plátno museli odborníci vyrámovat a pak natočit na speciálně vyrobený válec, aby prošlo dveřmi zámku. Potom ho převezli do Prahy. Původní krásu vrátí malbě čtveřice restaurátorů Národní galerie a Akademie výtvarných umění. Restaurování bude stát téměř milion, náklady zaplatí NG.

Dílo objednal Brandlův mecenáš, hrabě František Josef Černín, do své umělecké sbírky v pražském paláci na Hradčanech. "Za tím obrazem je docela pikantní historie celé černínské obrazárny. Vznikl pro Františka Josefa Černína, ve své době pravděpodobně nejbohatšího aristokrata v Čechách. Naprosto bez rozmyslu utrácel obří částky za umělecká díla. Brandl obraz namaloval přímo pro černínský palác, jenomže už někdy na konci 20. let 18. století Černín zjistil, že přestože má obří majetek, tak jeho dluhy jsou ještě větší. Potom následovala dlouhá epizoda, při níž se postupně ta obrovská galerie čítající přes tisícovku obrazů zmenšovala," řekl ČTK kastelán Jan Mikeš.

Podle dokladu z roku 1791 nabízeli Černínové obraz za 200 zlatých, což by odpovídalo menšímu dílu. Obrazy, vesměs rozměrné malby, ale nikdo nechtěl. Zůstaly v hradčanském paláci, až se ho v 50. letech 19. století rozhodl Karel Evžen Černín prodat. V roce 1860 se obrazy octly na jindřichohradeckém zámku, kde vznikalo rodové černínské muzeum. Dodnes je zde i další Brandlovo plátno.

Námětem restaurovaného díla je biblický příběh z knihy Genesis o Josefovi a jeho bratrech. "Brandl poutavou historii Josefa Egyptského pojal v podstatě jako komiks, tedy jako spojení tří různých scén jeho příběhu," řekla kurátorka sbírky starého umění NG Andrea Steckerová. Původně bylo dílo větší. Neví se proč, ale v minulosti někdo plátno na všech stranách o deset centimetrů seřízl. Nelze tedy vyloučit, že místo, kde mohla být Brandlova signatura, je pryč.

Od října 2023 bude zrestaurovaná malba na přehlídce malířových děl ve Valdštejnské jízdárně. Nabídne asi 100 prací. "Detailně představí i Brandlův velice poutavý osobní život. Malíř byl celoživotním dlužníkem a kvůli dluhům byl i několikrát ve vězení. Vedl spory o výživné na děti se svou manželkou Helenou, která si stěžovala na jeho záletnictví. Tento bohém, nejslavnější a nejlépe placený umělec v Čechách, zemřel osamocen v Kutné Hoře v roce 1735," uvedla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Obraz byl na hlavní zámecké prohlídkové trase. Vrátí se tam na jaře 2024. Zámek má ve sbírkách asi 6000 předmětů. Vzácným dílem je rovněž jindřichohradecká madona, pozdně gotický deskový obraz z poloviny 15. století.