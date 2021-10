Vzácní krokodýli úzkohlaví ze Safari Parku Dvůr Králové odjeli do Polska

Pracovníci Safari Parku Dvůr Králové 11. října 2021 odchytávají vzácného krokodýla úzkohlavého. Samce a samici stěhují do zoologické zahrady v polské Lodži, kde budou žít ve výrazně větším pavilonu.

Pracovníci Safari Parku Dvůr Králové 11. října 2021 odchytávají vzácného krokodýla úzkohlavého. Samce a samici stěhují do zoologické zahrady v polské Lodži, kde budou žít ve výrazně větším pavilonu. PR/Zoo Dvůr Králové

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Dva vzácní krokodýli úzkohlaví dnes odjeli ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem do zoologické zahrady v Lodži. V Polsku budou žít samec Kraken a samice Penelopa ve výrazně větším pavilonu, čímž by se podle chovatelů měla zvýšit jejich šance na početí mláďat. ČTK to řekla mluvčí safari parku Zuzana Boučková. Krokodýl úzkohlavý je známý také pod názvem tomistoma úzkohlavá nebo gaviál sundský.

Kraken a Penelopa přišli do Dvora Králové v roce 1989 ze zoo v Singapuru jako čerstvě vylíhnutá mláďata. Kraken nyní měří přes pět metrů a váží 477 kilogramů. Svou expozici v pavilonu Vodní světy tak výrazně přerostl. V současné době Kraken patří mezi největší krokodýly žijící v evropských zoologických zahradách.

Na doporučení koordinátora evropského chovu tomistom se dvorský pár stěhuje do Lodže do pavilonu Orientarium s novou rozsáhlou expozicí věnovanou právě tomistomám. Pavilon Orientarium bude disponovat rozsáhlejší a hlubší vodní plochou. Nové působiště by tak mělo zvýšit šanci pro obě zvířata zanechat po sobě potomky.

Kraken a Penelopa se přes opakované snahy dosud nerozmnožili. Důvodem mohla být nedostatečná hloubka vody ve dvorském pavilonu, která páru neumožnila dostat se do správné pozice pro páření.

S přípravou na odvoz Krakena a Penelopy začali dvorští chovatelé na jaře, kdy začali krokodýla přivykat na transportní bednu. Poslední fáze začala minulý týden - vybourali skla v teráriu, aby Kraken mohl vlézt do návštěvnických prostorů, kde je větší prostor pro manipulaci se zvířaty i transportními bednami.

"Museli jsme pracovat velmi rychle, plán byl navléknout Krakenovi smyčku u kořene horní čelisti a následně ho zatáhnout do bedny. U Penelopy jsme smyčku přetáhli přes obě čelisti, protože je má tenké a chtěli jsme se vyvarovat zranění," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Samotná akce nakládání tomistom trvala přibližně 40 minut.

Bedna i s Krakenem vážila 727 kilogramů. "Nakládat nám pomohla technika, ale samotné dosouvání jsme provedli sami ručně, při tom nám výrazně pomohli kulturisté z posilovny ve Vrchlabí," uvedl Podhrázský.

Po přesunu tomistom do Lodže přijdou do jejich expozice menší a rovněž kriticky ohrožení krokodýlové štítnatí. Jedna samice již pobývá v zázemí dvorské zoo. Expozici jim však musí zoo nejdříve upravit.

Tomistomy úzkohlavé obývají tropické řeky, jezera a močály jihovýchodní Asie. Jejich populace v přírodě je odhadována na 2500 jedinců. Ohroženi vyhynutím jsou kvůli devastaci přirozeného prostředí a trofejovému lovu. Tomistomy se dožívají až 60 let.