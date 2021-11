Vzácná slovenská bankovka v jediném exempláři se prodala za 1,25 milionu Kč

Praha - Jediný dochovaný exemplář slovenské bankovky z roku 1945 se prodal v internetové aukci za 1,25 milionu korun. Je to více než dvanáctinásobek vyvolávací ceny, která byla 100.000 korun. ČTK to za pořadatele aukce sdělila Adéla Hansen. K ceně se ještě musí připočítat aukční přirážka. Sběratel, který bankovku získal, zakoupil jediný na světě známý kus této státovky, kterou vydal Slovenský stát na konci druhé světové války a nikdy se nedostala do oběhu.

Internetová aukce společnosti Bankovky.com pokračuje ještě do soboty a je zaměřená na papírová platidla obíhající na historickém území Čech, Moravy a Slovenska od roku 1762 do současnosti. Má 900 položek s celkovou vyvolávací cenou přes 2,5 milionu korun. Zatím nejdražší prodanou položkou dvoudenní aukce je padesátigulden z roku 1800, který se dnes vydražil za 3,4 milionu korun a jehož jsou známé pouze tři kusy.

Nevydaná slovenská státovka nemá na sobě uveden letopočet, ale odhadovaným rokem je 1945. Tisk a skartaci státovky zařizovala tiskárna Neografia v Turčianském Svatém Martině. Tehdejší dělník tiskárny se nedostal k celým exemplářům, ale účastnil se přepravy rozřezaných kusů a při té příležitosti vynesl pět částí, z kterých si na památku státovku poskládal. Bankovka se odtud dostala do sbírky významného bratislavského sběratele, který ji měl v držení od roku 1980.

Slovenská koruna má rozměry 110 krát 59 milimetrů, převážná barva líce je černofialová. V levé polovině je umístěna hlava krojovaného chlapce z profilu a na ni je vložena velká číslice 1. Ve zbývající části je jednoduchým hůlkovým písmem uveden nápis Slovenská republika a jedna koruna slovenská, rusínská číslovka je psána azbukou a nechybí ani německé a maďarské pojmenování číslice. Převládající barva rubové strany je oranžová. V pravé i levé polovině jsou velké číslice jedniček, uprostřed je státní znak, vodorovný pásek nese název jedna koruna slovenská.

Loni společnost vydražila pětitisícovku z roku 1919 za 12,1 milionu korun, včetně poplatků za 14,52 milionu korun. Stala se tehdy nejdražším českým papírovým platidlem, které se prodalo v tuzemské aukci.