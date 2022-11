Vzácná madona ze 14. století rozšířila sbírky Národní galerie

Praha - Národní galerie Praha (NGP) bude restaurovat madonu ze 14. století, kterou letos koupil stát od soukromého majitele za 4,5 milionu korun. Po restaurování ji galerie vystaví v Anežském klášteře. Nový přírůstek do sbírek středověkého umění dnes zástupci galerie představili novinářům. Autorství plastiky nazvané Madona na andělské trůnu z Havraně připisují odborníci Mistru Bečovské madony, dílo pochází asi z 60. let 14 století. Socha v minulosti podle NGP zřejmě patřila sudetským Němcům.

Fotogalerie

"Bohemika se na uměleckém trhu moc neobjevují. Pokud ano, je to často v zahraniční nebo v aukci, a tam si nelze dílo prostudovat. O to víc pro nás byla možnost madonu prozkoumat, zjistit, z jaké je doby, tak zásadní," řekla dnes ředitelka Sbírky starého umění Olga Kotková. Pokud se objeví bohemikum z druhé poloviny 14. století, ceny jsou astronomické, doplnila. V roce 2019 se ve Francii objevila desková malba, která byla připisovaná Mistru vyšebrodského oltáře. V aukci, které se účastnila i NGP, ho za 6,2 milionu eur (tehdy přes 158 milionů korun) vydražilo Metropolitní muzeum v New Yorku. Aukční síň před dražbou očekávala cenu desetkrát nižší. "Když vidíte tyhle cenové relace, dá se říci, že jsme plastiku zakoupili za příznivou cenu," doplnila Kotková.

Socha se v 19. století podle ní nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. NGP jméno majitele, od něhož ji koupila, nezveřejní. Dům, ve kterém socha byla léta na půdě, podle Kotkové dříve patřil sudetským Němcům, mužští členové rodiny byli členy spolků jako NSDAP, zřejmě tedy na jejich majetek byly uplatněny Benešovy dekrety, uvedla dnes.

Restaurátoři dnes uvedli, že nevědí, jak dlouho na soše budou pracovat, zatím pokračují v průzkumu. Chtějí použít i počítačový tomograf, ten by mohl pomoci lépe odhalit druhotné zásahy do uměleckého díla. Originální polychromie sochy byla v minulých stoletích několikrát překryta mladšími úpravami, cílem průzkumu je zjistit původní podobu polychromie a rozsah dochování původních vrstev.

V sochařské tvorbě je fond NGP v období vlády Karla IV. zastoupen velmi skromně, přičemž jde o stěžejní období české státnosti, kterou ztělesňuje právě vláda Karla IV. I proto jde podle odborníků o významnou akvizici. Po formální stránce Madona z Havraně podle nich vykazuje pravděpodobně dílenskou příbuznost s díly spojovanými s Mistrem Bečovské madony. Mistr Bečovské madony je hypotetický dílenský provoz, který mohl tvořit v Praze, a to v blízkosti císařského a arcibiskupského dvora. Zákazníci objednávající sochy z této dílny patřili k blízkým a významným dvořanům Karla IV.

Madona na andělském trůnu z Havraně je socha trůnící Madony s Ježíškem, sedícím na jejím levém kolenu. Představuje Pannu Marii podpíranou dvojicí muzicírujících andělů. Pod jejíma nohama je třetí andělská postava. Tím je dotvořen celek inscenující nanebevzetí Panny Marie a oslavu tohoto aktu na nebesích. Socha je vysoká 95 centimetrů a vyřezána je pravděpodobně z lipového dřeva.