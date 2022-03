Výzvu nábytkové banky v Liberci dárci vyslyšeli, přivezli matrace i postele

Liberec - Desítky dárců vyslyšely výzvu Krajské nábytkové banky v Liberci, za pátek a sobotu se tak podařilo nashromáždit velké množství matrací a postelí, po nichž je v souvislosti s uprchlickou krizí největší poptávka. Lidé ale přiváželi i karimatky, spacáky, lůžkoviny, povlečení, ale také třeba ručníky nebo utěrky, zjistila na místě zpravodajka ČTK. To vše je teď v Libereckém kraji potřeba, aby bylo možné zajistit pro uprchlíky před válkou z Ukrajiny důstojné ubytování.

"Je to trochu hektické, ale pro nás je to velmi pozitivní, přijímáme hodně matrací a přivezlo se i dost postelí, za což jsem moc vděčná. Ty postele se tady moc neohřejí, půjdou hned začátkem týdne pryč. Už jsou objednané do Pulečného, i město Jablonec a jejich krizový štáb tu má domluvený odvoz nábytku," řekla dnes ČTK ředitelka banky Jitka Večerníková. Tato sbírka podle ní nebyla poslední. "Myslím si, že budeme nuceni ji opakovat, možná už v pátek a sobotu příští týden," doplnila.

Lidé většinou přiváželi věci, jejichž seznam banka zveřejnila na sociálních sítích. Mezi dárci byla i maminka, která přijela s dodávkou plně naloženou věcmi. "Vyklidila jsem sklep, jsou tam nějaké spacáky a karimatky, sbalila jsem i věci po dětech, taky kočárek. Určitě ještě mohou posloužit, jinak by ty věci asi skončily na sběrném dvoře," přiznala mladá žena. Další muž přivezl v autě jen dvě matrace. "Kupovali jsme nové a je škoda je vyhodit, když jsou potřeba. Aspoň potahy jsme vyprali," řekl ČTK.

Nábytkovou banku Libereckého kraje zřídil tým kolem potravinové banky před rokem. Nábytek začali přijímat loni v březnu, do konce roku ho přijali 65 tun a 55 tun poslali dál potřebným. "Teď vlastně k dnešku máme přijatých 30 tun nábytku, z toho 26 tun se vydalo, deset tun z toho tvořila krizová pomoc pro Ukrajinu," řekla Večerníková. Potřeba přitom podle ní není jen nábytek, ale také spotřebiče, jako jsou pračky, ledničky, mikrovlnné trouby, sporáky, ale i třeba varné konvice nebo žehličky.

"Jednotlivci vybavují byty pro uprchlíky, setkala jsem se i s tím, že se třeba předělává na byty i celá kancelářská budova, takže potřebují spotřebiče jako jsou ledničky, pračky, mikrovlnky nebo rychlovarné konvice. Ty se u nás také neohřejí. Za pátek jsme přivezli tři pračky, teď tu zbývá jedna, ale ta ještě dneska také odjede," dodala ředitelka banky. I během odpoledne lidé věci nejen přiváželi, jiní zase nakládali a odváželi. "Připravujeme ubytování pro uprchlíky," řekla ČTK jedna z žen při nakládání lednice.

V Libereckém kraji je od 1. března v provozu asistenční centrum pomoci Ukrajině, zatím jím prošlo bezmála 6760 uprchlíků, z nich více než polovinu tvoří děti. "Pro 1709 z nich jsme zajišťovali ubytování," řekl dnes ČTK mluvčí hasičů v kraji Jakub Sucharda. Na základě dohod by měl Liberecký kraj zajistit ubytování až pro 5627 uprchlíků, připravit pro ně chce mimo jiné nevyužívaný internát v liberecké Zeyerově ulici, kde by mohlo vzniknout až 200 míst. Jednu ze šesti budov kolejí uvolnila také liberecká univerzita.

Nábytek a spotřebiče mohou lidé nábytkové bance nabídnout i mimo sbírkové dny, zájem aktuálně není o obývací stěny. Dárci mohou předání nábytku nebo elektrospotřebičů domluvit předem na telefonu 732 670 571 nebo emailu info@nbliberec.cz, banka je schopna zajistit po domluvě i dopravu svým vlastním autem.