Vyzrazení jména svědkyně v případu Dominika Feriho bude řešit ÚOOÚ

Praha - Vyzrazení jména svědkyně v případu bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění, bude řešit Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Policisté to vyhodnotili jako přestupek. ČTK to dnes sdělil jejich mluvčí Jan Daněk. Feri v únoru na chodbě soudu před novináři opakovaně jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila.

Daněk nepotvrdil, že policie kvůli této věci prověřovala přímo Feriho, z okolností je to ale zřejmé. "Ke konkrétní osobě se ze zákona vyjádřit nemohu. Nicméně mohu sdělit, že policisté situaci, která se odehrála u obvodního soudu pro Prahu 3 dne 14. února letošního roku, vyhodnotili jako jednání, které má znaky přestupku a věc oznámili Úřadu pro ochranu osobních údajů," sdělil ČTK.

Mluvčí ÚOOÚ Milan Řepka ale tvrdí, že policie zatím úřadu nic neoznámila. "Úřad pro ochranu osobních údajů v této věci oslovil s žádostí o součinnost Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 a zatím čekáme na odpověď. Ze strany Policie ČR, v tomto případu, dosud žádné podání neevidujeme," sdělil ČTK. Než ÚOOÚ dostane potřebné informace, nemůže se k případu konkrétně vyjadřovat. "Mohu ovšem potvrdit, že Úřad pro ochranu osobních údajů se věcí aktivně zabývá a zabývat bude," dodal Řepka.

Za jmenování dívky Feriho kritizovala právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší. Jde podle ní o zastrašování. Trestní řád zakazuje dále poskytovat informace od orgánů činných v trestním řízení, které umožňují zjištění totožnosti obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby či svědka.

"Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že 'sprcha' a 'noční stolek', což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo," řekl 16. února Feri novinářům k tomu, proč jméno zveřejnil. Později doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. "Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální," prohlásil. Zkritizoval také některá média.

Řepka už dříve ČTK v obecné rovině sdělil, že za zveřejnění citlivých údajů z trestního řízení může hrozit pokuta až pět milionů korun.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě Feriho popisuje tři skutky znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Feri vinu ve všech případech odmítl. Hlavní líčení bude pokračovat na konci dubna.

Po zveřejnění výpovědí dívek v médiích rezignoval Feri na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny na podzim 2021. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života.