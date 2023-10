Význam NÚKIB roste, kyberbezpečnost se týká všech, řekl premiér Fiala

Brno - Význam úřadu pro kybernetickou bezpečnost roste, kyberbezpečnost se dnes totiž týká úplně každého, řekl po dnešní návštěvě Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) premiér Petr Fiala (ODS). Řediteli úřadu Lukáši Kintrovi poděkoval za často neviditelnou práci úřadu, vládní kabinet podle něj kyberbezpečnosti přikládá mimořádný význam, což měla vyjádřit i jeho návštěva.

NÚKIB podle Fialy hraje klíčovou roli v ochraně bezpečnosti a stability Česka v digitálním prostoru. "Kyberútoky jsou stále častější, sofistikovanější, míří i na instituce, jako jsou třeba nemocnice," připomněl premiér. Energetika, zdravotnictví a telekomunikace jsou čím dál závislejší na informačních technologiích, rozšiřuje se digitalizace státních agend, což vše znamená, že důležitost úřadu nadále stoupá, doplnil.

Premiér poděkoval úřadu za práci, která podle něj často není a nemůže být vidět. "O to je užitečnější," konstatoval. Kintr poděkoval Fialovi za podporu vlády, kterou NÚKIB ve své každodenní činnosti má. "Vážíme si příležitosti představit svou, jak premiér řekl, často neviditelnou práci," uvedl. Podle Fialy se debata točila i kolem toho, jak do úřadu přilákat a poté udržet vysoce kvalifikované pracovníky, případně kolem spolupráce NÚKIB s akademickou a výzkumnou sférou.

S ředitelem úřadu probíral předseda vlády i návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který vzniká hlavně kvůli nutnosti převést do října 2024 do českého práva evropskou bezpečnostní směrnici. V meziresortním řízení dostal úřad k návrhu asi 850 připomínek od více než 40 subjektů. Návrh chce úřad předložit vládě na začátku roku 2024.

"Je tam z pochopitelných důvodů celá řada připomínek, kterými je třeba se zabývat a dotáhnout to do konce," uvedl Fiala. Předpis je podle něj důležitý kvůli tomu, aby se dařilo chránit kritické systémy před aktivitami nepřátel. "Je v zájmu celého státu, aby tato legislativa splnila, co se očekává, a nepřinášela nepřiměřené náklady pro soukromý sektor," uvedl. Věří, že vláda by se předpisem mohla zabývat do konce roku.