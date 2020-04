Výzkumný a vývojový ústav Sigma rozšiřuje výrobu ochranných filtrů. Automatizovat se podařilo za necelé dva týdny

Manažerka komunikace Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze Alena Nováková pózuje 23. března 2020 fotografovi s respirátorem nejvyšší třídy vyrobeným pomocí 3D technologie. Zatím jich vzniká menší množství, výzkumníci však připravují i postup pro jejich budoucí hromadnou výrobu. Od příštího týdne může ČVUT začít vyrábět až 10.000 kusů těchto respirátorů denně, po domluvě s ministerstvem zdravotnictví je bude dodávat do fakultních nemocnic.

Manažerka komunikace Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze Alena Nováková pózuje 23. března 2020 fotografovi s respirátorem nejvyšší třídy vyrobeným pomocí 3D technologie. Zatím jich vzniká menší množství, výzkumníci však připravují i postup pro jejich budoucí hromadnou výrobu. Od příštího týdne může ČVUT začít vyrábět až 10.000 kusů těchto respirátorů denně, po domluvě s ministerstvem zdravotnictví je bude dodávat do fakultních nemocnic. ČTK/Kamaryt Michal

Někdo nabízí, jiný poptává. V mimořádné situaci, jakou pandemie koronaviru bezpochyby je, vznikají asymetrie v nabídkách i poptávkách jednotlivých podniků. Některé firmy přitom zdarma nabízejí materiál, vybavení či know-how, které jiné podniky potřebují. Stejně tak tomu je i v případě spolupráce Výzkumného a vývojového ústavu Sigma v Lutíně, firmy Acam Solution, která se zabývá automatizací výroby, a dalších partnerů.

Sigma díky tomuto kroku navýší svou výrobu o dvě třetiny, a i přes rozsáhlou karanténu zahájí třísměnný provoz tak, aby uspokojila poptávku klientů. Ta přitom přirozeně narůstá. „Momentálně evidujeme objednávky v řádech tisíců, dodávky se pak pohybují v řádech 14 dnů. Pokud bychom nezačali optimalizovat a automatizovat dílčí části výrobního procesu, objednávky bychom nebyli už absolutně schopní pokrýt,“ vysvětluje Václav Slovák z obchodního oddělení Výzkumného a vývojového ústavu Sigma a dodává: „Nově automatizovanou linku spustíme v průběhu příštího týdne.“

„Chápeme závažnost situace a chceme zkrátka pomoci. Celý projekt realizujeme formou zápůjček komponent, bezplatným poskytnutím odborných kapacit a výrobu dílců zajišťujeme pouze za vzniklé náklady, na kterých se podílí Sigma,“ říká jednatel firmy ACAM Solution Pavel Bortlík. Projekt podle něj zahrnuje expresní návrh velmi sofistikovaného řešení a samozřejmě také dodávky a instalace automatizační techniky zahrnující průmyslové roboty, kamerové navádění, laserové značení, odsávací, upínací a řídicí techniku, pneumatické prvky, funkční bezpečnost, nosné konstrukce a výrobu dílců. To všechno se podařilo za 11 dní.

S automatizací výroby Sigmě pomáhá firma Acam Solution společně s dalšími partnery.

Sigma díky tomu navýší svou výrobu o dvě třetiny.

Za spoluprací obou firem stojí CzechInvest s platformou Spojujeme Česko.

Spolupráci firem zprostředkoval generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl, který již dříve propojil Sigmu s výzkumným týmem na Českém institutu informatiky a robotiky pražského ČVUT. Agentura CzechInvest pro podobné účely založila ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR platformu Spojujeme Česko, kde mohou firmy v sekci CoVPoint nabízet pomoc státu i sobě navzájem. „Spustili jsme službu, po které v této době vznikla zcela logická poptávka. Původně měla být zejména platformou, kde firmy můžou nabízet státu i dalším společnostem potřebné zboží a kapacity, zejména ochranné pomůcky, za týden se však Spojujeme Česko rozrostlo i o jiné zajímavé projekty. Firmy v současné době vedle prostředků osobní ochrany nabízejí i logistiku, IT služby nebo průmyslovou výrobu,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

V současnosti má Sigma podepsanou smlouvu na dodávku čtyřiceti tisíc filtrů FFP3 s ministerstvem zdravotnictví. Domluvená je také s výzkumným týmem ČVUT, který filtry použije do nového respirátoru. Ten by měl při práci chránit hlavně zdravotníky v tzv. první linii. Firma zároveň dodává přímo do nemocnic, jejichž objednávky společně s těmi pro ministerstvo zdravotnictví odbavuje přednostně.

Ochranné filtry ze Sigmy splňují požadavky na nejvyšší stupeň ochrany FFP3. Součástí výroby každého filtru je i výstupní kontrola, která zahrnuje stanovení hmotnosti, tlakového spádu a koeficientu průniku parafinového oleje tak, aby veškerá produkce dosahovala minimálních odchylek a špičkových výstupních parametrů. Společnost zároveň vlastní chemickou laboratoř, kde lze zkoušet vstupní materiály, především aktivní uhlí, aby splňovalo požadavky zákazníků.

Na automatizaci výrobní linky spolupracuje Acam s Fanuc Czech, Keyence, Festo, Schunk, Rockwell Automation, Control Tech, Wemac, Aluteckk, Haberkorn, Hiwin, Ammeraal Beltech, KovoZach a Sedlaková Legal. Vedle firem se na realizaci podílí řada jednotlivců, například Šimon Schoula, Jan Šimurda, Lukáš Honca, Šimon Oravec, Tomáš Majer, Roman Halata, Jiří Bažata, Petr Brodecký, Václav Slovák, Lukáš Zavadil a Jan Budai.