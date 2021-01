Výzkumník: Nový test na covid-19 ze slin bude na trhu během ledna

Praha - V Česku by měl být během ledna k dispozici nový typ testu na covid-19, u něhož při odběru vzorku nepoužívá výtěr z nosohltanu. Na dotaz ČTK to řekl ředitel a hlavní vývojář firmy Diana Biotechnologies Václav Navrátil. Test, který společnost sídlící ve Vestci u Prahy vyvinula, využívá sliny. Před několika týdny byl uveden také test vzešlý ze spolupráce Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci (UMTM UP) a soukromé sféry. Při tomto neinvazivním odběru člověk kloktá tekutinu, kterou pak vyplivne do kalíšku se speciálním práškem.

Metody odběrů vzorků ze slin a pomocí kloktání mají nahradit běžný a pro mnohé nepříjemný výtěr nosohltanu štětičkou. Cílí i na ty, kteří podstupují testování pravidelně a opakovaně. Vzorky jsou pak vyšetřeny v laboratořích metodou PCR.

"Nyní finalizujeme uvedení do praxe ve vybraných laboratořích, během ledna by testy měly být k dispozici," uvedl k testům ze slin Navrátil. Dodal, že zájem je ze strany státních institucí, firem i veřejnosti. Společnost nyní dovede připravit statisíce testů měsíčně. "Samotných testů už vyrobíme více, ale postupně nabíhá výroba odběrových sad," upřesnil. Dodal, že o spolupráci společnost jedná primárně s diagnostickými laboratořemi.

Navrátil už dříve řekl, že testy ze slin mají srovnatelnou citlivost s těmi, které využívají standardní postup. Firma je otestovala ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Bulovka. Podle vědce také u testů vyvinutých ve Vestci není nutné samostatně izolovat virovou RNA, což je nejtěžší krok analýzy. Výsledná cena bude pro testované zhruba stejná jako u ostatních PCR testů. "Jako výrobci finální cenu neurčujeme, to je v režii laboratoří a pojišťoven," dodal.

Pro snazší a šetrnější odběr vzorků u onkologických pacientů trpících problémy se sliznicí byl na Univerzitě Palackého původně vyvíjen test, který využívá kloktání. Podle projektového manažera UMTM Petera Vanka ho nyní využívají, nebo o něj mají zájem například umělecké soubory, které podstupují testování opakovaně.

Podle Lubomíra Němce ze společnosti IntellMed, která produkt vyrábí, nyní firma může vyrobit 70.000 až 100.000 kusů měsíčně. "Pokud by byla poptávka větší, než je výrobní kapacita, jsme schopni ji v průběhu dvou, tří týdnů navýšit na dvojnásobek," poznamenal.

Na dotaz ohledně počtu distribuovaných testů Němec uvedl, že jde zatím asi o tři tisíce kusů. "Zahájili jsme to teprve v období vánočních svátků," podotkl. Nyní firma řeší spolupráci s laboratořemi připravenými zpracovat takto získané vzorky. Vanek doplnil, že jako nadstandard testování touto formou nabízí také i z laboratoří v Praze a samoodběrová sada by měla být dostupná i na internetu.