Výzkum: Výrazně se zvýšilo testování u lidí s příznaky a po kontaktu s nakaženým

Praha - V lednu prošly testováním na covid dvě pětiny dospělých v Česku. Výrazně se však z pětiny na 68 procent ve srovnání s podzimem zvedla míra testování u lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženým nebo měli symptomy covidu. Z domova nyní pracuje jen necelá desetina pracujících, zatímco při první vlně na jaře 2020 to byla téměř čtvrtina. Očkování první a druhou dávkou již zřejmě narazilo na své limity, když počet odmítajících od začátku prosince vzrostl o tři procentní body na 17,5 procenta. Vyplývá to z dlouhodobého sociologického výzkumu Život během pandemie, o kterém dnes v tiskové zprávě informoval Daniel Prokop ze společnosti P&Q Research.

Plošné testování na pracovištích, která vláda nařídila od 17. ledna, podle výzkumu mohlo zpomalit přenos covidu do starší zranitelné populace. V lednu se totiž testovalo 52 procent lidí do 55 let, kteří jsou v pravidelném kontaktu se seniorem. Na konci minulého roku to bylo kolem 30 procent, během podzimní vlny varianty delta pak jen okolo 20 procent. Přesto se třetina pracujících, kteří docházejí na pracoviště, ani týden po zavedení povinného testování netestovala. "Může se jednat o zaměstnance firem, které reálně netestovaly, či zaměstnance, kteří testování odmítli," uvedl Prokop.

Z výzkumu také vyplývá, že prudce stoupá počet lidí, kteří mají buď tři dávky očkování, nebo takzvanou hybridní imunitu, což jsou dvě dávky očkování a prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Těchto lidí je nyní necelá polovina, mezi staršími pak 66 procent. "Tento nárůst pravděpodobně snížil dosavadní důsledky současné vlny epidemie," poznamenal Prokop.

Na třetí posilující dávku jsou ochotny přijít čtyři pětiny očkovaných, v rámci celé populace je to 61 procent. Výdej posilovacích dávek ale podle výzkumu za ochotou o 20 procentních bodů zaostává, mezi staršími zranitelnými lidmi pak zejména u méně vzdělaných. Posilující dávku má takřka 80 procent lidí nad 55 let s vysokoškolským vzděláním, ale jen 58 procent stejně starých lidí bez maturity. "Ti jsou často ochotní, ale zatím bez posilující dávky," uvedl Prokop.

Očkování první a druhou dávkou podle výzkumu zřejmě narazilo na své limity. Nestoupá a navíc respondenti, kteří nebyli rozhodnuti, se nyní přiklánějí k tomu, že se očkovat nenechají. Počet odmítajících od začátku prosince vzrostl o tři procentní body na 17,5 procenta.

Velmi málo se v této vlně využívá práce z domova. Zatímco v první vlně na jaře 2020 bylo na home office 23 procent pracujících, nyní je to pouze devět procent.

Do restaurací podle výzkumu chodí nyní 30 procent očkovaných a 21 procent neočkovaných, přičemž mezi neočkovanými je jen menší část těch, kteří prodělali covid. "Kontroverzně vnímané opatření ON, které zakazuje přístup neočkovaným do restaurací, tak reálně ani není příliš vymáháno," konstatoval Prokop.

Ochranu dýchacích cest se stále snaží nosit 82 procent očkovaných a 58 procent neočkovaných respondentů.