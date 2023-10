Výzkum STEM/MARK: MHD v Brně používá 62 pct lidí, autem jezdí 29 pct

Ilustrační foto - Do brněnských ulic vyjede naposledy trolejbus 25Tr, který zde jezdil od roku 2008. Z komínské vozovny vyjede postupně na všechny trolejbusové linky.Snímky z Králova Pole.

Brno - Městskou hromadnou dopravu v Brně využívá denně 35 procent obyvatel, dalších 27 procent pak několikrát týdně, MHD tak alespoň několikrát týdně využije 62 obyvatel. Vlastní auto denně využije 23 procent lidí, alespoň několikrát týdně jede autem 29 procent, kteří jezdí MHD. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury STEM/MARK, který si nechala zpracovat společnost poskytující sdílená auta Anytime. Údaje s drobnou odchylkou korespondují s údaji, které uvádějí Brněnské komunikace v Ročence dopravy za rok 2022.

Ročenka dopravy uvádí, že loni používalo MHD 57 procent obyvatel, autem jezdilo 33 procent. V roce 2019 před covidem to bylo 53 a 31 procent a část lidí oba druhy dopravy kombinovala, za loňský rok tento údaj není k dispozici. Podle ročenky také chodilo loni sedm procent obyvatel převážně pěšky a tři procenta využívala kolo či koloběžku.

Podle aktuálního průzkumu však lidé stále častěji kombinují různé druhy dopravy, které jsou čím dál dostupnější. Průzkum se soustředil na to, zda lidé využijí další alternativní druhy přepravy alespoň několikrát ročně. Podle něj využívá 13 procent lidí sdílená auta, více lidí využívá taxi, a to 31 procent. Nejčastěji lidé uvedli, že využívají několikrát ročně alternativní taxislužby Uber a Bolt, a to v 38 procentech případů.

Město spolupracuje také s poskytovateli sdílených kol, která se stala v posledních letech díky husté síti stanic snadno dosažitelná, v širším centru je možné využívat i sdílené koloběžky.

Z průzkumu také vyplynulo, že častěji využívají vlastní auto starší lidé. Ve věkové kategorii 45 až 60 let je to 27 procent lidí, ve skupině 18 až 29 let 15 procent lidí.

Míra motorizace však v Brně trvale roste. Loni už bylo v Brně registrovaných přes 231.000 osobních aut, což je nárůst o 70.000 za deset let, vyplývá z Ročenky dopravy. V přepočtu to znamená téměř 600 aut na 1000 obyvatel. A přestože autem vyráží denně do provozu jen zhruba třetina obyvatel města, dopravní síť není na tuto zátěž dimenzovaná a především ráno a odpoledne jsou nejen hlavní tahy ucpané auty, na čemž se výrazně podílí i individuální doprava z venkova.