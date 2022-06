Výzkum: Ruské vojenské vybavení stojí na západních technologiích

Washington - Vybavení, které ruská armáda používá v bojích na Ukrajině, vychází ze západních technologií. Vyplývá to z analýzy dvou amerických expertů, kteří v květnu strávili více než týden na Ukrajině na pozvání ukrajinských tajných služeb. O výzkumu informoval deník The New York Times.

S pomocí pájek, šroubováků a lup zkoumali oba výzkumníci pokročilé ruské vybavení, ke kterému se během pobytu na Ukrajině dostali. "Ruské pokročilé zbraňové a komunikační systémy stojí na čipech ze Západu," shrnul závěry výzkumu Damien Spleeters, jeden z členů investigativního týmu společnosti CAR, která sbírá důkazy o dodávkách zbraní při konfliktech.

Úřad amerického prezidenta Joea Bidena i Evropská unie ve čtvrtek oznámily, že rozšíří sankce, které mají Rusko odstřihnout od západních technologií a softwarů.

Na otázku The New York Times, zda jsou omezení vývozu, konkrétně počítačových čipů, pro ruskou armádu zdrcující, odpověděla americká ministryně obchodu Gina Raimondoová, že "bezvýhradně ano".

"Americký export (technologií) do Ruska, včetně polovodičů, klesl od 24. února o 90 procent. Takže ano, to je zdrcující," uvedla.

Ačkoliv zástupci Spojených států včetně Bílého domu hovoří o sankcích jako o úspěšných, experti jsou spíše skeptičtí.

"Zatím nevidíme moc důkazů pro to, že by Rusko mělo v obranném sektoru problémy," řekl Michael Kofman, ředitel odboru ruských studií na výzkumném institutu CNA ve Spojených státech.

Podle Marie Snegovayaové z Univerzity George Washingtona pocítí Rusko nedostatek klíčových technologií a součástek na podzim, kdy jeho firmám a továrnám začnou docházet zásoby.

Stopy západních technologií objevil investigativní tým na ruských motorech, mikročipech, anténách i plošných spojích. U prvních dvou čipů, k nimž se výzkumníci dostali, byly podle Spleeterse patrné pokusy o zamaskování jejich původu. Z jejich povrchu byly opatrně odstraněny výrobní značky.

"Třetí čip pocházející z ruské vysílačky nicméně ruským cenzorům proklouznul. Byl stejný jako první dva a bylo na něm patrné, že byl vyrobený ve Spojených státech," popisují The New York Times závěry práce investigativců.

Ruská armáda je zatím schopná do jisté míry restrikce na dovoz technologií obcházet díky soukromým distributorům, podvodným společnostem a třetím státům, uvedl Spleeters, který také poznamenal, že ruské společnosti "si užívaly přístup k západním technologiím po desetiletí".

Podle Snegovayaové lze očekávat, že výpadky v ruské produkci o sobě dají v budoucnu více vědět. "Otázkou ale je, zda si ruské společnosti dokážou najít náhradu," říká výzkumnice.