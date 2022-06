Vyzkoušeli jsme první elektromobil Toyoty: Moc chyb najít nelze

Automobilka Toyota dlouho věřila, že si v boji za snižování emisí vystačí s hybridní technologií a poté přejde k autům s vodíkovými palivovými články.

Nicméně, okolnosti ji donutily nabídnout zákazníkům bateriový elektromobil. Ten vůbec první jsme vyzkoušeli na mezinárodní novinářské prezentaci v Dánsku.

Nejprve je zřejmě zapotřebí vysvětlit jeho poměrně obtížně zapamatovatelné označení. V kombinaci čtyř písmen bZ4X znamenají první dvě písmena příslušnost do zcela nové řady bezemisních vozidel této největší světové automobilky. Čtyřka pak je kód pro velikost vozu (jde o spíše větší než menší auto) a poslední „X“ dává světu na vědomí, že se jedná o SUV nebo crossover.

S autem jsme měli možnost ujet bezmála dvě stovky kilometrů. Ovšem většinou jen nízkými rychlostmi v hustém provozu a v dánském rovinatém terénu. Například pohon všech kol (je za příplatek 85 000 Kč) tedy přišel ke slovu pouze na uměle vytvořeném polygonu a při pár výjezdech z kruhových objezdů či ostřejších zatáček.

Toyota se rozhodla nabízet tento vůz pouze s jedinou verzí vysokonapěťové baterie. Lze z ní k pohonu využít 71,4 kWh. Oficiální dojezd je podle technických dat v případě verze s pohonem pouze jedné nápravy v více než 500 kilometrů, v případě „čtyřkolky“ 470. My jsme za teplot kolem dvaceti stupňů Celsia zkoušeli variantu s pohonem všech kol a po dojetí do cíle všech absolvovaných tras ukázal palubní počítač průměrnou spotřebu 18,1 kWh. To znamená, že v reálu lze ujet cca 400 kilometrů na jedno nabití.

BZ4X nás potěšila příjemně naladěným podvozkem a prostorným interiérem. To platí v případě kabiny, zavazadelník už na tak velké auto (délka činí 469 centimetrů) moc objemný není.

Mírným zklamáním byla kvalita použitých plastů v oblasti palubní desky a tak trochu fádní design jednotlivých částí kabiny.

Naopak výbava je i v základní verzi velmi dobrá. V ceně 1 220 000 Kč je například dvouzónová automatická klimatizace, osmnáctipalcová kola z lehké slitiny, střešní ližiny, digitální přístrojový štít, parkovací kamera a tepelné čerpadlo.

V nejvyšším stupni výbavy se na střechu montuje sada solárních článků. Ta jednak může v zemích s intenzivním slunečním svitem vyrobit energii pro ujetí 1800 kilometrů, ale hlavně zajišťuje klimatizování v době, než do vozu nastoupí lidé.

