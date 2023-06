Vývoz z Německa v dubnu díky oživení v Číně nečekaně vzrostl

Berlín - Vývoz z Německa se v dubnu nečekaně zvýšil, ve srovnání s předchozím měsícem nárůst činí 1,2 procenta. Přispěl k tomu zejména růst dodávek do Číny, kde se ekonomika začala otevírat po rušení omezujících opatření zavedených kvůli pandemii nemoci covid-19. Přebytek bilance zahraničního obchodu Německa tak v dubnu vzrostl na 18,4 miliardy eur (434,1 miliardy Kč) z více než 14,9 miliardy eur v předchozím měsíci. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad.

Analytici v anketě agentury Reuters naopak očekávali v dubnu pokles vývozu, a to o 2,5 procenta. Dovoz se proti březnu snížil o 1,7 procenta, zatímco analytici čekali pokles o jedno procento.

Vývoz do Číny v dubnu stoupl o 10,1 procenta. Export do Spojených států vzrostl o 4,7 procenta a do Evropské unie o 4,5 procenta.

Navzdory dubnovému růstu vývozu však zůstává výhled nejistý. "Dočasný nárůst vývoz do Číny časem vyprchá," řekl analytik banky ING Carsten Brzeski. Vývoz do Číny podle něj bude mít problémy i kvůli geopolitickým změnám.

Průzkum ekonomického institutu Ifo ukázal, že nálada mezi německými vývozci v květnu klesla na nejnižší úroveň od loňského listopadu. "Německé vývozní ekonomice chybí dynamika," řekl šéf průzkumu institutu Ifo Klaus Wohlrabe.