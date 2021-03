Vývoz z Británie do EU v lednu prudce klesl, slabší je i HDP

Londýn - Vývoz z Británie do Evropské unie v lednu klesl o 40,7 procenta, dovoz unijního zboží do Británie se pak snížil o 28,8 procenta. Podle britského statistického úřadu ONS je to nejprudší měsíční pokles od doby, kdy se tyto údaje začaly v lednu 1997 zaznamenávat. Úřad rovněž uvedl, že britská ekonomika za leden klesla o 2,9 procenta, což je ale slabší pokles, než se čekalo.

Leden byl první měsíc, kdy vstoupily v platnost nové obchodní vztahy zavedené po definitivním odchodu Británie z unijního trhu. Statistický úřad zároveň uvedl, že kromě konce přechodného období, kdy ještě platily staré smlouvy s EU, je na vině také třetí uzávěra ekonomiky zavedená kvůli pandemii.

V lednu se také o 1,5 procenta snížila průmyslová výroba. Analytici odhadovali, že ve srovnání s prosincem, kdy se o dvě procenta zvýšila, nyní klesne pouze o procento. Meziročně se průmyslová produkce snížila o 4,9 procenta.

Statistický úřad dnes také zveřejnil údaje o lednovém výkonu celé ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se v lednu ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 2,9 procenta, zatímco analytici v anketě agentury Reuters v průměru čekali propad o 4,9 procenta.

Ve srovnání se stavem před začátkem pandemie je objem britské ekonomiky o devět procent menší. Britská centrální banka odhaduje, že HDP v prvním čtvrtletí klesne o čtyři procenta.