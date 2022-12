Vývoz obilí z Ukrajiny dosud klesl o 29,6 procenta

Kyjev - Ukrajina v letošní pěstitelské sezoně dosud vyvezla téměř 18,1 milionu tun obilí. To je o 29,6 procenta méně než ve stejném období předchozí sezony. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje ukrajinského ministerstva zemědělství. Ukrajina od února čelí ruské vojenské agresi.

Nynější sezona začala v červenci a trvá do června příštího roku. Celkový údaj zahrnuje více než 6,9 milionu tun pšenice, 9,7 milionu tun kukuřice a zhruba 1,5 milionu tun ječmene.

Po téměř šesti měsících blokády způsobené ruskou invazí byly na konci července odblokovány pro vývoz obilí tři ukrajinské přístavy v Černém moři na základě dohody mezi Moskvou a Kyjevem, kterou zprostředkovaly OSN a Turecko.

Podle vlády by Ukrajina letos mohla sklidit asi 51 milionů tun obilí. V roce 2021 sklizeň činila rekordních 86 milionů tun. Pokles způsobí ztráta půdy ve prospěch ruských sil a nižší výnosy.

Ukrajina je významným světovým producentem a vývozcem obilí. Před týdnem Ukrajina a spojenci představili mezinárodní program, který má zajistit dodávky ukrajinského obilí za 150 milionů USD (3,5 miliardy Kč) do zemí nejvíce ohrožených hladomorem a suchem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že první loď s nákladem pšenice odjela do Etiopie a bude ji následovat druhé plavidlo. Třetí loď, naložená rovněž pšenicí, bude směřovat do Somálska. Do konce jara příštího roku chce Kyjev vypravit nejméně 60 lodí s obilím.