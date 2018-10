Praha - Vývojáři počítačových her z české společnosti Bohemia Interactive Studio zkouší na reálném sovětském tanku T-72 s vyřazenými zbraňovými systémy, jak vypadá pohyb bojových strojů. Tank koupili před třemi lety zhruba za milion korun z Polska. Tank nyní ukázali novinářům a herní komunitě, která jim pomáhá s doplňkovým obsahem pro válečný simulátor Arma 3. ČTK o tom informovali vývojáři v Mníšku pod Brdy, kde tank na louce testují.

"Přesně nevím, jak tady dlouho je, myslím, že tři roky. Zatím jsme ho projížděli dvakrát. Jednou, když se kupoval, a jednou tady na poli - plno sousedů se přišlo podívat," řekl ČTK vývojář Ondřej Kužel.

Samotný tank ve hře, která má prodáno 4,5 milionu kopií a sedm milionu placených rozšíření, není. Hra Arma 3 je zasazená do roku 2035, staré tanky v ní nemohou být. Vývojářům ale pomáhá s představami, jak vypadají interiéry bojových vozidel. "Zvuky zvukaři už použili," dodal Kužel. Podle něj také vývojářům pomohl při zjišťování chování vozidel ve zlepšeních hry, která se prodává od roku 2013. Díky tanku je tak přesněji nasimulovaný pohyb při brzdění nebo při přejíždění překážek.

Někteří hráči podle Vojtěcha Ješátka ze společnosti strávili v Armě 3 i několik tisíc hodin. "Snažíme se razit heslo jednoduché na naučení, ale složité na ovládnutí. Mělo by to být přístupné, aby to člověka od začátku bavilo, ale aby hra i po tisíci hodinách dávala možnosti co se naučit dále," dodal Kužel.

Další díl hry se nepřipravuje, vývojáři chtějí ještě několik let pracovat na aktuálním dílu. Do konce roku by však chtěli představit nový titul DayZ, který by měl být na trhu pro PC do konce letošního roku. V tzv. alfa verzi, která není konečná, je na prodejní digitální platformě Steam od roku 2013. Bohemia Interactive by chtěla také v příštím roce spustit adventuru v minimalistickém stylu Ylands.

Bohemia Interactive, jejímiž zakladateli jsou rodáci z Mníšku nad Brdy Marek Španěl a jeho bratr Ondřej, měla předloni čistý obrat 809 milionů korun a zisk 404 milionů. Založená byla v roce 1999. Nyní má na sedmi pobočkách kolem 400 zaměstnanců původem z 21 států, dvě třetiny z nich jsou vývojáři.