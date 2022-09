Vývojáři her v ČR loni zvýšili zisk o 14 procent na 2,08 miliardy Kč

Praha - Vývojáři her v Česku loni zvýšili zisk o 14 procent na 2,08 miliardy korun. Obrat odvětví se meziročně zvýšil o 33 procent na 7,1 miliardy korun. Více než 95 procent výnosů tvořil export, zejména do USA a evropských zemí. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Asociace českých herních vývojářů.

Obrat odvětví překonal odhady zástupců jednotlivých studií, kteří předpovídali výsledek okolo 5,8 až šest miliard korun. Letos odhadují nárůst obratu zhruba na 7,5 miliardy Kč. Podle Slavomíra Pavlíčka z Bohemia Interactive hernímu odvětví pomohlo období covidu, kdy byli lidé doma. Naopak současná začínající krize jde proti hernímu průmyslu. "Prodlužují se lhůty ve vývoji, což bude mít dopad na výkony. Proti nám jde i inflace, růst cen energií nebo rostoucí cena lidské práce.

Počet herních studií v Česku se v minulém roce zvýšil o 14 na 135 subjektů. Většina z nich se soustřeďuje v Praze a v Brně. "Loni vzniklo dvakrát tolik herních studií než v roce 2020," uvedl předseda asociace Pavel Barák.

V oboru pracovalo 2329 lidí, což představuje meziroční růst o 12 procent. Letos firmy plánují nabrat okolo 470 lidí. Podle Baráka je ale kvalifikovaných lidí nedostatek, a proto jsou stále důležitější nábory cizinců. Jejich podíl v odvětví se zvýšil o 5,5 procentního bodu na 38,5 procenta. Na výrobě her se podílejí vývojáři ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, USA a Kanady, ale i z Ruska nebo Běloruska.

"Herní trh v ČR prochází v posledních letech výrazným růstem a firmám se v tomto oboru daří. Patří do skupiny podniků, jejichž financování a úvěrování nese nejmenší rizika. Nejvíce roste samozřejmě on-line segment, který zejména za období covidových lockdownů získal tisíce nových uživatelů a v Česku vznikly desátky nových firem,“ podotkl projektový manažer nafirmy.cz Vít Vavřinec.

Na Slovensku se příjmy vývojářských firem loni zvýšily zhruba o desetinu na 80 milionů eur, tedy asi dvě miliardy korun.