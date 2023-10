Vývoj výrobních cen podle analytiků potvrzuje slábnutí inflačních tlaků

Praha - Vývoj výrobních cen v průmyslu i zemědělství potvrzuje odeznívání inflačních tlaků v české ekonomice. Není důvod pro další šoky ve spotřebitelských cenách, shodují se analytici oslovení ČTK při hodnocení dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Aktuální data podle nich posilují argumenty pro snížení úrokových sazeb České národní banky (ČNB) do konce roku, část analytiků první pokles předpokládá už v listopadu.

Statistici dnes oznámili, že ceny většiny výrobců v Česku letos v září dále rostly. Ceny průmyslových výrobců meziročně stouply o 0,8 procenta, ve stavebnictví o 3,7 procenta a ve službách o 5,1 procenta. V zemědělství sice ceny opět klesly, jejich pokles ale zpomalil na 13,4 procenta.

"Zářijové výsledky cen v průmyslu a v zemědělství vytvářejí příznivé předpoklady pro zeslabení inflačních tlaků v ekonomice. Jde tradičně jen o to, jak rychle tento trend vstřebá vertikála," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Výrobní inflace podle něj reaguje na příznivý vývoj cen vstupů i na slabou poptávku. "Pro další vývoj výrobní a spotřebitelské inflace však bude zásadní, jak budou vypadat ceníky pro příští rok. Jde o tradiční lednové přeceňování, které do značné míry určí laťku pro vývoj inflace v příštím roce," dodal Dufek.

Také hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil vnímá vývoj výrobních cen jako součást uklidňování české inflace. "Velká část výrobních vstupů již má za sebou předchozí abnormální období přetlaku poptávky nad nabídkou, které způsobily dozvuky pandemie a omezení plynoucí z válečného konfliktu na Ukrajině. V kombinaci s klesajícím zájmem o průmyslové zboží a menšími zakázkami jsou nyní výrobci nuceni i snižovat své marže v zájmu udržení odbytu," uvedl. Spotřebitelská inflace podle něj má nakročeno k dalším měsícům bez cenových šoků.

"Vývoj cen v zemědělství naznačuje, že by tempo růstu cen v potravinářském průmyslu mělo dále klesat i v dalších měsících, což by se mělo promítat i do cen pro koncové spotřebitele," konstatoval hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Očekává, že v příštím roce se spotřebitelská inflace přiblíží ke dvěma procentům.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš podotkl, že vývoj výrobní inflace je v souladu s prognózou ČNB, a proto bude už na listopadovém zasedání bankovní rady na stole první snížení základní úrokové sazby ze současných sedmi procent. "Pro listopadové snížení sazeb bude hovořit především slabší výkon ekonomiky a nižší zářijová inflace. Proti pak vyšší ceny pohonných hmot a slabší koruna," uvedl.

"Nejnovější data interpretujeme jako další argument pro snížení tuzemských úrokových sazeb, které očekáváme již na listopadovém zasedání," uvedl Hradil. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.