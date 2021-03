Vývoj počítačových her v ČR koronavirus nezastavil, tržby rostly

Praha - Obor, který v tuzemsku jako jeden z mála nepoznamenala pandemie koronaviru, byl vývoj počítačových her. Pro více než dvě třetiny českých firem, které se zabývají vývojem počítačových her a animací, byl rok 2020 lepší než rok 2019. Zaznamenaly větší zájem o své produkty a měly i vyšší tržby. Optimisticky vidí i budoucnost odvětví a hledají další posily. Vyplývá to z průzkumu platformy Creatoola, která to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Některá česká studia působící v oboru dosáhla v posledních letech výrazných mezinárodních úspěchů. Herní obor patří ke kreativním průmyslům a podobně jako se ve světě v posledních letech mluvilo o Česku ve spojení se studentským Oscarem pro film Dcera, bylo tomu tak třeba i díky videohře Beat Saber, kterou vyvinulo české studio Beat Games; napříč všemi dostupnými platformami se jí prodaly čtyři miliony kopií.

Průzkumu se v závěru roku 2020 zúčastnilo 19 předních českých firem z oboru animace a počítačových her. Z nich 14 hledá nové lidi. Z dotázaných společností jich 70 procent uvedlo, že jejich situace i tržby byly loni lepší než předchozí rok, dvě firmy z této skupiny zaznamenaly dokonce výrazné zlepšení. Dalších 15 procent nevnímá žádný velký meziroční posun, zbylých 15 procent zaznamenalo zhoršení, většinou však jen mírné.

V herním světě se během roku 2020 zlepšila situace všem respondentům. Zlepšení a potřeba nabírat další lidi převládá i v animaci. Z průzkumu vyplývá, že pokud osloveným studiím něco brání v rozmachu, je to nejčastěji nedostatek expertů. Hledaní jsou programátoři, animátoři, střihači nebo světelní designéři.

Většina dotázaných firem v anonymním průzkumu zmínila i výši platů. Byť je proti minulým letům nezvyšují, jsou výrazně nadprůměrné. Některé platy v oboru znatelně přesahují 100.000 korun měsíčně, většina se pohybuje ve vyšších desetitisících za měsíc a málokterý z respondentů uvedl, že by měsíční plat pro nové lidi na odborných pozicích nedosáhl 35.000 korun.

Creatoola je platforma, která pomáhá s orientací ve světě animace, her a vizuálních efektů v ČR. Její vznik iniciovala Asociace animovaného filmu a jejími partnery jsou Herní klastr Brno, festival Anifilm a konference Game Access.