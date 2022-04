Vyvíjí postele, které umí léčit

LINET zdaleka není jen významný český podnik. Je to světová firma, jejíž zdravotnická lůžka znají ve více než stovce zemí. Takového postavení dosáhla společnost díky inovacím, které zkvalitňují úroveň zdravotní péče, a ty nejmodernější – bez nadsázky – pomáhají léčit. V rozšiřování výzkumně inovačních kapacit pomáhají mimo jiné evropské peníze.

Základními produkty LINETu jsou lůžka určená pro intenzivní a běžnou péči a speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Společnost k tomu nabízí také některé chytré aplikace, které usnadňují péči o pacienta na lůžku, a širokou škálu příslušenství k postelím. Dodává i řešení pro gynekologii a porodnictví.

Rozšíření vývoje zvýšilo konkurenceschopnost

LINET je firma, která si víceméně všechno dělá sama, a to od vývoje až po finální montáž. Z dodaného hutního materiálu formuje potřebné profily, svařuje, lakuje. Má vlastní nástrojárnu, kde vyrábí formy pro výrobu plastových komponent. Vyrábí matrace a další příslušenství a hlavně: má vlastní elektrovývoj, kde vznikají unikátní technologie, které jsou součástí lůžek. Z celkové hodnoty nejmodernějších produktů dnes může představovat klidně až 40 procent elektronika.

V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta.

V Želevčicích u Slaného, kde má LINET ústředí i většinu výroby, vzniklo v roce 2009 vývojové centrum. To už v poslední době svým vybavením ani kapacitou nevyhovovalo současným potřebám firmy. Díky více než 11 milionům korun, které LINET získal v roce 2017 z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, mohlo nastat významné posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny, prototypové dílny a nástrojárny. Tím se zároveň zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení. Dodejme, že stejnou částkou jako evropské fondy se na rozšíření vývojového centra podílela sama firma.

„Vlastní vývojové centrum nám umožňuje efektivně a rychle reagovat na změny trhu, na nové zákaznické požadavky, na kroky konkurenčních firem i na legislativní změny v jednotlivých státech, kam naše produkty vyvážíme,“ říká Vít Karvay, technický ředitel společnosti LINET, a doplňuje, že vývoji (včetně k tomu příslušné administrativy spojené například s ošetřováním výsledků vývoje ochrannými známkami nebo patenty) se v LINETu věnuje asi sedmdesát lidí. V České republice (včetně pobočky BORCAD Medical ve Fryčovicích) zaměstnává LINET asi 1100 pracovníků, v ostatních pobočkách celé skupiny je jich ještě dalších 900.

Mercedes mezi postelemi

V poslední době uvedl LINET na trh novou řadu postelí pro akutní péči Eleganza 4 a na začátku letošního roku inovovanou vlajkovou loď společnosti – lůžko pro intenzivní péči Multicare X. Nová generace lůžka se od té minulé odlišuje především způsobem ovládání.

„Pomocí nového většího displeje může personál jednodušeji ovládat všechny pohyby lůžka,“ vysvětluje Marek Hartman, projektový manažer LINETu. „Systém obsahuje už předdefinované módy, takže stačí jen zvolit příslušný režim. Přibylo i několik nových funkcionalit. Matrace má i terapeutickou funkci, umí nejen předcházet dekubitům, ale umí je i léčit. Disponuje také takzvanou automatickou laterální terapií, což znamená, že lůžko se samo polohuje tak, aby odlehčilo pacientům s plicním zánětem. Disponuje rovněž exit alarmem, který upozorní personál například na to, že pacient opustil lůžko, respektive i na to, že se ho chystá opustit,“ upřesňuje Hartman.

Tohle lůžko začali v LINETu shodou okolností vyvíjet v době, kdy začínala pandemie covidu-19. Vývoj ale nějakou dobu trvá, takže na trh se dostala novinka až letos. Okamžitě o ni byl veliký zájem, a to především v zahraničí, kam putuje už delší dobu většina produkce. Jedním z největších odběratelů jsou Spojené státy.

Od března 2020, tedy v době covidové, poptávka po zdravotnicích lůžkách dramaticky vzrostla, a to samozřejmě po veškerých modelech, včetně zmíněné řady Eleganza 4. Podnik přidal na hlavní lince třetí směnu. Kvůli problémům s některými dodávkami museli také v LINETu navýšit skladové zásoby, aby mohli zákazníkům rychle vyjít vstříc.

Jako v automobilce

Provoz v hlavní montážní hale LINETu trochu připomíná automobilku. Konec konců, vedení firmy se u výrobců automobilů inspirovalo. Postele vznikají na lince. Nejprve se smontuje podvozek s kolečky a ten se postupně přesouvá od jednoho taktu k dalšímu, kde přibudou zase další komponenty. Na konci linky sjede hotové lůžko na výstupní kontrolu.

Zatím se tady většina úkonů dělá ručně. Ovšem realizace projektu Robotická výroba modulární platformy nemocničního lůžka, na který získal LINET z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost téměř 15 milionů, by to mohla změnit. Cílem projektu je vytipovat tu část lůžka, která by mohla představovat modulární platformu, jež by se mohla uplatňovat u většiny výrobků. S tím se pojí i vývoj výrobního postupu, který by obsahoval vyšší formu automatizace a robotizace.

Podobně jako v automobilce i tady musí všechny jednotlivé materiály a komponenty stejně jako hotový výrobek projít složitým testováním. Systémový a procesní specialista LINETu, Dušan Kraus, vysvětluje: „Zdravotnický prostředek musí splňovat normy a zároveň specifické požadavky zákazníka. Testuje se odolnost materiálů, zejména matrací proti vlhku a chemickým přípravkům, případně celé lůžko, které je určené pro mytí v myčce, proti zatečení. V hlukové komoře se měří úroveň hluku, protože každý pohyb lůžka může vyvolat nějaký zvuk, který ale nesmí být pro pacienta rušivý. V trhací komoře se testuje odolnost pevnostních spojů na svařencích,“ shrnuje Kraus.

Globální hráč LINET působí na trhu se zdravotnickými prostředky od roku 1990. Za tu dobu vybavil lůžky tisíce nemocnic a pečovatelských domů po celém světě. Jen za loňský rok jich vyrobil 120 tisíc. Každý nový produkt vzniká na základě intenzivní spolupráce se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče.