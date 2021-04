Využívání covidpasů pro vstup do zařízení v ČR je podle ÚOOÚ riskantní

Praha - Využívání tzv. covidpasů pro vstup do zařízení v Česku je podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) velmi riskantní. Stát by musel vést evidenci zdravotních údajů milionů lidí, ale zákony nyní podle úřadu neřeší rozsah zpracování ani dobu uchovávání dat o očkování či testování. Vyplývá to z stanoviska na webu ÚOOÚ, na které upozornil server Česká justice. Očkovací pasy, neboli digitální zelené certifikáty, chce do začátku letní turistické sezony zavést Evropská unie, aby usnadnila v době pandemie nemoci covid-19 cestování mezi jednotlivými státy.

Některé země včetně Česka zvažují využití pasů dokládajících, že byl člověk očkován proti covidu-19, byl na nemoc testován, nebo ji prodělal, i jako povolení ke vstupu do restaurací, kin či na různé akce. Podle ÚOOÚ je ale takový postup problematický. "Nelze v širokém měřítku zavádět jakákoliv opatření či výhody, pokud nebude zároveň široce dostupná možnost, získat požadované potvrzení či srovnatelnou alternativu, a to pro celou společnost. V opačném případě by se mohlo jednat o zásadní odepření ochrany práv a neúměrné omezování práv některých osob," píše úřad ve stanovisku.

Pokud by nebyly splněny výše zmíněné podmínky, nemohl by být očkovací pas využíván k ničemu jinému než pro usnadnění cestování do ciziny nebo pro lékařské účely. "Důsledkem je vyloučení použití digitálního zeleného certifikátu pro vstup do zařízení v ČR. Navíc by provozovatel takového zařízení nebyl oprávněn údaje na digitální zelený certifikát ověřit ve veřejnoprávním informačním systému," uvádí ÚOOÚ.

V Česku již existuje registr očkovaných jako Vakcinační modul OČKO Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), vytvořený Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Modul OČKO ale podle ÚOOÚ nemá zákonný podklad, stejně jako potenciálně zvažované registry lidí, kteří covid-19 prodělali nebo mají negativní test na koronavirus. "Vzhledem k tomu, že předpokládaný počet evidovaných se bude pohybovat v řádu milionů lidí, jedná se o vysoce riskantní zpracování osobních údajů," píše ÚOOÚ.

Deník Hospodářské noviny (HN) dnes napsal, že v Česku už vzniká aplikace, která by umožnila lidem s očkováním či negativním testem na covid-19 vstup do různých zařízení. Hotová má být do konce dubna. Ministerstvo zdravotnictví teď ale podle deníku řeší, jestli není aplikace diskriminační. "Chodit na test před návštěvou restaurace, kina nebo akce, je věc, která se mnohým nebude líbit. Je potřeba to rozmyslet, otázka diskriminace je jedním z otevřených bodů," řekl HN státní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

"Právě proto aplikace obsahuje kombinaci testování a očkování. Kdo nebude očkován, může si zajít na test. Máme právní analýzy, které potvrzují, že to není diskriminační," řekl deníku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, jenž je také místopředsedou Hospodářské komory, která na přípravě aplikace spolupracuje.

Vstup do některých provozoven služeb jen pro lidi s očkováním, negativním testem nebo po prodělání covidu-19 už zavedlo třeba Dánsko. Třeba při debatě v Evropském parlamentu ale padly zmínky o možné diskriminaci části obyvatelstva při zavedení očkovacích pasů. "Tento certifikát nemůže být podmínkou volného pohybu, neboť ten je v EU základním právem, a nemůže vést k diskriminaci osob, které takový certifikát nemají," prohlásil například šéf výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Juan López Aguilar.

Obavy ze znevýhodnění lidí, kteří k očkování nemají přístup, uvedla také Světová zdravotnická organizace (WHO). Zavedení vakcinačních pasů pro cestování mezi zeměmi WHO nepodporuje také kvůli tomu, že zatím podle ní není jisté, nakolik očkování brání šíření koronaviru.