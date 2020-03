Využijte web či chat, vyzvali autoři přetížené linky 1212

Praha - Využívejte také web ministerstva zdravotnictví nebo chat, vyzvali veřejnost autoři přetížené linky 1212 o novém typu koronaviru. Devadesát operátorů na ní od spuštění v neděli do pondělního večera odbavilo 15.000 hovorů a 6000 chatů, sdělil ČTK Jan Kysela, člen uskupení firem, které za iniciativou COVID19CZ stojí. Cílem nové linky bylo omezit hovory na lince 112, kterou provozují hasiči a slouží i pro jiná tísňová volání. Podle mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studené to zafungovalo a hovorů tato linka odbaví zase jen desítky denně, nejvíc v Praze.

Kysela upozornil, že v první řadě by lidé měli informace o nemoci COVID-19 přenášené novým typem koronaviru hledat na webu ministerstva zdravotnictví o koronaviru. "Na těchto stránkách lze využít i funkci chatu, který dokáže vyřešit mnohé dotazy veřejnosti a pro klienty je mnohem pohodlnější na textovou odpověď počkat. Teprve jako nejzazší možnost prosíme veřejnost, aby volila telefonický kontakt, a to minimálně do té doby, než bude linka posílena," uvedl Kysela.

Informační linka 1212 je podle něj primárně určena pro lidi, kteří nemají přístup na web nebo si informace nemohou sami vyhledat. "Aktuálně je na její obsluhu nasazeno přes 90 operátorů, často z řad zaměstnanců státních institucí či volných pracovníků soukromých společností nebo dobrovolníků. Jen v průběhu nedělního večera odbavila linka více než 3600 dotazů, přičemž ve špičce byla polovina hovorů odbavována chatem, což je mnohem rychlejší pro obsluhu," sdělil.

Tísňové linky jsou podle Studené na nápor připraveny, kapacity byly navýšeny po orkánu Herwart v roce 2017. Informační linky hygienických stanic a Státního zdravotního ústavu jsou ale v současné době zahlcené, dovolat se na ně lidé snaží někdy i několik hodin.