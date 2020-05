Výuka na dálku nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků, ukázal průzkum

Praha - Výuka na dálku, která ve školách funguje od druhé poloviny března, nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků a studentů. Podle nich je horší než klasická školní docházka. Přibližně 44 procent dětí by se chtělo vrátit do lavic ještě před koncem letošního školního roku. Naopak lépe hodnotí online výuku kolem čtvrtiny školáků. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi 400 žáky a studenty základních a středních škol po celé ČR udělala vzdělávací společnost Tutor. ČTK o tom dnes informoval mediální zástupce společnosti Jan Šimral.

Podle průzkumu vnímá přibližně 60 procent dětí současnou výuku na dálku jako problém ovlivňující kvalitu jejich vzdělávání. Zhruba čtvrtina neměla za celou dobu od druhé poloviny března, kdy se zavřely školy, ani jednou online výuku přes videokonferenci či audiokonferenci. Kolem 15 procent žáků nemá pro online výuku doma dostatečné technické vybavení a čtvrtina pro ni nemá doma dostatečný klid. Dotázaní podle autorů průzkumu často uváděli, že jako negativum online výuky vidí problémy s obrazem či zvukem a nepřehlednými aplikacemi.

Podle ředitelky společnosti Jany Pácalové je z průzkumu zjevné, že minimálně polovina učitelů má s online výukou problémy. "A to jednak po technické stránce, ale hlavně mnozí nejsou schopni online výuku naplnit smysluplně a žáky či studenty aktivně zapojit,“ uvedla.

Pozitivně podle ní děti hodnotí učitele, kteří vymýšlí zajímavé aktivity, jako je například natáčení videí v angličtině, vytvoření divadelního scénáře na zadané téma nebo online slepé mapy v zeměpise. "Žáci a studenti naopak nelibě nesou, když musí během vzdálené výuky například jen dělat výpisky z učebnice do sešitu, panuje chaos v zadávání úkolů nebo se učitelé mezi sebou nezkoordinují,“ řekla.

Řada dětí podle Šimrala uvedla, že jim vedle kontaktu se spolužáky a kamarády nejvíce chybí přímý kontakt s jejich učiteli a osobní přítomnost při vysvětlování látky. Dvě třetiny žáků nicméně odpověděly, že jim současná situace přinesla i něco pozitivního. Kolem 15 procent považuje výuku online za rovnocennou s výukou ve škole.

Vzorně podle autorů průzkumu zafungovali rodiče a jejich podpora. Kolem 95 procent dětí uvedlo, že je rodiče ve vzdálené výuce nějakým způsobem podporují. Jen pět procent žáků podporu rodičů nemá, i když by ji potřebovali. Se spolužáky není v žádném kontaktu sedm procent respondentů, ostatní běžně nebo alespoň občas.

Školy se kvůli pandemii koronaviru zavřely 11. března. Postupně se v omezené míře otvírají, ale výuka na dálku má být dle ministerstva školství dominantní do konce června.

Průzkum se uskutečnil v první polovině května. Zúčastnilo se ho 400 žáků od páté třídy ZŠ až po maturanty. Na druhém stupni ZŠ v Česku je 389.600 dětí a SŠ mají 423.838 žáků.

Průzkum fungování výuky na dálku dělala v dubnu i Česká školní inspekce. Podle ní se distančního vzdělávání účastní naprostá většina žáků základních a středních škol. Vůbec se školy nespojily se zhruba 9500 žáky.