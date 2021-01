Výuka na dálku může podle lékařů prohloubit trend krátkozrakosti

Praha - Omezení venkovních aktivit a on-line výuka dětí v důsledku epidemie covidu-19 může do budoucna podle očních lékařů prohloubit trend rostoucího počtu lidí, kteří trpí krátkozrakostí, a vidí tedy špatně do dálky. V tiskové zprávě společnosti Lentiamo to uvedl optometrista Jakub Odcházel. Podle něj by rodiče i při distančním vzdělávání měli dbát na to, aby dítě trávilo dost času venku na přirozeném světle a netrávilo příliš volného času u obrazovek digitálních zařízení. Rodiče by podle něj také neměli podceňovat pravidelné oční prohlídky dětí.

Už před pandemií koronaviru oční lékaři varovali, že změna životního stylu, který se čím dál více přesouvá z venku dovnitř před digitální obrazovky, zřejmě povede k výraznému rozšíření myopie neboli krátkozrakosti. Ještě více času stráveného u počítačů a úbytek venkovních aktivit v důsledku opatření proti covidu-19 podle nich může progres krátkozrakosti dál urychlit.

"Krátkozrakost aktuálně postihuje asi třetinu populace," uvedl Odcházel. "Dispozice jsou často dědičné, samotný rozvoj poruchy může být následkem vlivu prostředí," vysvětlil. Ve většině případů se podle něj myopie objevuje kolem šestého roku života, stabilizuje se v pubertě a dále se vyvíjí v době dosažení dospělosti. Životní styl školáků a studentů proto hraje zásadní roli, řekl.

Podle odborníků studie ukazují, že výskyt myopie souvisí s délkou studia. "Nárůst krátkozrakosti je rychlejší u vysokoškoláků a také u městské populace. Domníváme se, že to souvisí s časem stráveným venku, tedy na přirozeném světle," uvedl Odcházel. Rodiče by podle něj měli zajistit, aby děti pobývaly venku na denním světle alespoň deset hodin týdně a netrávily příliš dlouhou dobu u obrazovek.

Světová zdravotnická organizace podle Odcházela doporučuje pro děti od dvou do pěti let u digitálních obrazovek maximálně hodinu denně. Starším by se měl volný čas na počítači omezit zejména v případě, že na něm tráví tři i víc hodin při výuce na dálku.

Při práci na počítači nebo i při čtení by se dítě podle Odcházela mělo občas také zadívat do dálky, nejlépe z okna, aby si jeho oči odpočinuly. Místnost, ve které je, by měla být kvalitně osvětlená a jas monitoru by měl být nastavený uměřeně ke světlu v místnosti. Je také důležité chodit na pravidelné roční prohlídky očí, aby se případná porucha zraku diagnostikovala včas a rychle se nezhoršovala, upozornil.

Krátkozrakost se koriguje pomocí dioptrií. Lidé se s ní mohou s rostoucím věkem potýkat i s dalšími zdravotními potížemi, jako je třeba zelený zákal. Například ve Spojených státech se výskyt myopie za posledních 30 let zdvojnásobil z 20 na 40 procent a podle aktuálních trendů by jí do roku 2050 mohla trpět až polovina světové populace, dodal odborník.