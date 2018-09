Praha - Výtvarnice Kateřina Milerová nesmí nadále vydávat svou knihu Krtek na návštěvě a neprodané publikace musí stáhnout z trhu. Dnes to potvrdil pražský vrchní soud, podle nějž není licenční smlouva uzavřená mezi výtvarnicí a jejím otcem, autorem kresleného Krtečka Zdeňkem Milerem, platná. Verdikt, který dal ve sporu za pravdu správkyni Milerova dědictví Mileně Fischerové, je pravomocný.

Kateřina Milerová spolupracovala s otcem ještě za umělcova života. Nyní chce v jeho díle pokračovat. Vychází z dohody, kterou s otcem uzavřela v červenci roku 2011, tedy několik měsíců před jeho smrtí. Správkyně Fischerová však poukázala na to, že licenční dohoda je neplatná, protože neobsahuje ujednání o odměně. Milerová tak podle správkyně neměla a nemá oprávnění k nakládání s dílem, tedy s postavou Krtečka. Středočeský krajský soud a následně i odvolací vrchní soud dospěly ke stejnému názoru.

"Soud prvního stupně nepochybil. I my máme za to, že dohoda je neplatná kvůli absenci ujednání o odměně," zdůvodnil dnešní rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Čurda.

V knize Krtek na návštěvě, která vyšla v roce 2015, vystupuje i nová postava - paní Krtečková, což je podle dalšího argumentu správkyně dědictví plagiát. "Je to Krtek, jenom má růžovou mašli a růžové korále na ruce. Nejde tedy o přepracované, ale o stejné dílo," sdělil ČTK právník Fischerové Jiří Matzner.

"Pro Kateřinu Milerovou netkví podstata sporu v tom, kolik bude muset zaplatit licenční poplatek, ale v tom, že její otec jednoznačně vyjádřil vůli, aby mohla zpracovávat jeho dílo i do budoucna, což ona chce," uvedl u soudu právní zástupce výtvarnice Richard Pecha. Milerová trvá na tom, že dohoda je platná a že způsob, jakým postavu Krtečka ztvárnila, je zcela v souladu s ujednáním, které s otcem uzavřela.

"S otcem jsem spolupracovala od svých 26 let, dělali jsme spolu knížky a spoustu obrázků. Chtěla jsem dál těšit děti. Otec mi říkal: Káťo, pokračuj," sdělila Milerová novinářům po vyhlášení rozhodnutí. Nyní prý přemýšlí nad dalším dílem, které "asi bude bez Krtka". "Mám vymyšlený obdobný svět, jako měl Krtek," uvedla.

Výtvarnice doplnila, že s tím, aby na otcovu práci navázala, nesouhlasí vedle Fischerové také druhá Milerova dcera Barbora. "Tyto dvě dámy se zasloužily o to, že Krtek už nebude pokračovat. Jejich nenávist a nepřejícnost je velmi vydatná," poznamenala.

"Není zcela vyloučeno, aby mohla malovat Krtečka, ale předpokládá to perfektní dohodu s dědici autorských práv pana Milera. Je to jejich věc, jak se do budoucna dohodnou," reagovala Fischerová. "Jsem ráda, že bylo rozhodnuto po právu. Ze sporů ale radost nemám a nemám vůbec zájem na tom, aby tento stav trval. Přeji si, aby to skončilo," dodala.

Kateřina Milerová stihla po knize Krtek na návštěvě vydat loni ještě další dílo s paní Krtečkovou, Krtek a zahrádka. Správkyně dědictví nyní zváží, zda podá žalobu i ohledně této knihy.

Spory kolem oblíbené kreslené postavičky se táhnou řadu let, zatím není ani zřejmé, kdo všechno má po výtvarníkovi dědit. Miler po sobě totiž zanechal několik různých závětí. Fischerová, která ze své pozice musí chránit Milerův majetek i proti samotným dědicům, vede další spor s výtvarníkovou vnučkou Karolínou. Ta poskytuje licence na Krtečka na základě smlouvy, o níž soud loni nepravomocně taktéž prohlásil, že je neplatná. Vnučka se rovněž odvolala. Poté navrhla dědicům možné vypořádání, ne všichni s ním ale souhlasí. Podle její tety Kateřiny blokuje dohodu Barbora Milerová.