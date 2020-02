Vytrvalostní závody na MS pojedou Šlesingr i Vinklárková

Anterselva (Itálie) - Vytrvalostními závody pokračuje v úterý a ve středu mistrovství světa v biatlonu. Ženy pojedou v italské Anterselvě v úterý patnáct kilometrů od 14:15 a české kvarteto tvoří Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, bronzová medailistka ze sprintu Lucie Charvátová a juniorka Tereza Vinklárková.

Biatlonisté mají závod na dvacet kilometrů na programu ve středu od 14:15 a startovat by měli Michal Krčmář, Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký, které tentokrát doplní Michal Šlesingr. Sedmatřicetiletý biatlonista, jenž po sezoně ukončí kariéru, před 13 lety na MS v Anterselvě získal v dlouhém závodu bronz a dojel¨si také pro stříbro ze sprintu.

Překvapivá medailistka ze sprintu Charvátová, která se ve stíhačce propadla na 42. místo, pojede dlouhý závod na MS potřetí v kariéře. Nejlépe skončila před třemi lety v Oslu na 45. místě. "Je to střelecký závod, nemám z dlouhého závodu jediný dobrý výsledek. Možná loni v Kanadě, kde jsem dala dvě trestné minuty, což je moje maximum," připomněla Charvátová 33. místo z loňského února v Canmore.

Právě střelba bude u Charvátové rozhodující. Ve sprintu střílela rychle a přesně, proto brala bronz, ve stíhačce se ale kvůli sedmi chybám propadla. V obou případech patřila na střelnici k nejrychlejším. "Jsem ráda, že umím střílet rychle, ale jsem na hraně toho, jestli je to pořád dobře. Jakmile ale začnu zpomalovat, tak rány déle najíždím, déle se na to chci zaměřit a o to víc se u toho začnu klepat," uvedla.

Muži mají před středečním startem dva dny volna. "V pondělí bude odpočinek a pak den před závodem absolvujeme trénink, který nás nabudí. Do závodu nemůžeme jít z postele," řekl Moravec. Z vytrvalostního závodu už má dvě medaile z MS: stříbro z Hochfilzenu 2017 a bronz o dva roky dříve z Kontiolahti.

Loni získali ve vytrvalostních závodech zlato Švédka Hanna Öbergová a Němec Arnd Peiffer. Ve dvou závodech v této sezoně uspěli největší favorité Francouz Martin Fourcade a Nor Johannes Thingnes Bö. Závod žen favoritku nemá.