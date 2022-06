Vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans vyhrála popáté za sebou Toyota

Le Mans (Francie) - Slavný vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans popáté za sebou vyhrála Toyota s vozem číslo 8, v němž se střídali Novozélanďan Brendan Hartley, Švýcar Sébastien Buemi a Japonec Rjo Hirakawa. Ti navázali na tři triumfy v řadě z let 2018 až 2020, loni dojeli druzí za stájovými kolegy v sedmičce. Letos si obě toyoty pořadí prohodily.

Dominance japonské značky nebyla překvapivá. V nejvyšší kategorii prototypů, takzvaných hypercars, postavila Toyota jako jediná tovární tým. Od odchodu Audi (2016) a Porsche (2017) soupeří Japonci jen se soukromými stájemi, letos bylo navíc na startu jen pět hypercars.

V roce 2023, na výročí sto let od prvního ročníku, by se ale mělo startovní pole výrazně proměnit. Do závodu by se měly vrátit tři nejúspěšnější značky historie Porsche (19 vítězství), Audi (13) a Ferrari (9).

Vytrvalostní automobilový závod 24 hodin Le Mans:

1. Buemi, Hartley, Nakadžima (Švýc., N. Zél., Jap./Toyota GR010 Hybrid) 380 kol, 2. Conway, Kobajaši, López (Brit., Jap., Arg./Toyota GR010 Hybrid) -2:01,222, 3. Briscoe, Westbrook, Mailleux (USA, Brit., Fr./Glickenhaus 007 LMH) -5 kol.