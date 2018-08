Berlín - Před dvěma lety bylo mistrovství Evropy pro někdejší běžkyni na lyžích Evu Vrabcovou Nývltovou první velkou atletickou akcí. Za dva roky se její přístup k běhání změnil. Více než dřív touží po úspěchu, protože cítí, že na něj má šanci. Může to prodat v neděli při maratonu na mistrovství Evropy v Berlíně. Podobně jako další závody je pro ni i tato reprezentační akce šancí na vybočení ze samoty, kterou zažívá při tréninku.

Před dvěma lety se na ME v olympijském roce běžel jen půlmaraton a Vrabcová obsadila osmou příčku. Na loňském MS v Londýně skončila v maratonu čtrnáctá a byla druhou nejlepší Evropankou. Vnímá, jaké se před ní otevírají možnosti. "Trošku jsem si vytvořila na sebe tlak, že je tu šance bojovat o nějaké umístění, takže chci. Chci víc, než jsem chtěla v předchozích letech, a ukáže se, jestli to není kontraproduktivní," řekla novinářům.

Nechtěla ale přiblížit, o jaké umístění by ráda v berlínských ulicích bojovala. "Jak to půjde," poznamenala jen. "Maraton je tak zrádný, že můžu být sebepřipravenější, ale pak se může cokoliv pokadit. Ale odtrénovala jsem, co je potřeba, nějaké zkušenosti také mám, tak snad je prodám," doplnila účastnice olympijských her v Riu.

O dva roky dříve byla ještě na lyžích pátá v závodě na 30 kilometrů na ZOH v Soči, ale přestupu k atletice nelituje. Běhání ji baví, i když drtivou většinu času tráví sama, maximálně se svou fenkou samojeda. "Vstanu v půl osmé ráno, jdu s Bellčou na procházku, jdu sama na rozcvičku, v poledne sama na trénink, nebo jedu do posilovny, kde trenérku mám. Ale Martin odjíždí v půl šesté ráno do práce a vrací se v deset večer, takže celé dny trávím sama," popisovala svůj běžný program Vrabcová, kterou vede její manžel Martin Vrabec.

Ten trénuje i steeplerku Lucii Sekanovou. S tou se ale Vrabcová prakticky připravovat nemůže. "Byly jsme na Tenerife, pár tréninků jsme šly spolu. Ale třeba teď jsme byly ve stejnou dobu v Livignu, ale nebyly jsme spolu ani na jednom tréninku, protože ta příprava je úplně jiná. Pro mě je to náročnější, že když mám volno, tak Martin jede s ní na trénink a já jsem zase sama," popisovala česká rekordmanka v půlmaratonu.

Proto je ráda, když vyráží na závody. "Nejradši mám závody RunCzech, kde si připadám jako největší hvězda, to si užívám úplně maximálně. Nicméně tady jsou ty lidi taky skvělí, je to pro mě zpestření, protože ta samota je občas ubíjející," řekla sedmá žena loňského maratonu v New Yorku, kde si vylepšila osobní rekord na 2:29:41.

Atletika ji baví víc než lyžování, ale už také uvažuje o tom, co bude dál. "Přece jen už mi nějaký pátek je, takže si připouštím, jak dlouho ještě. Je mi dvaatřicet, takže i mimčo si říkám, že by přicházelo v úvahu," uvedla.

Do olympijských her v Tokiu 2020 chce ale vydržet určitě a počítá s tím, že by se i po případném porodu vrátila. "Ale když vidím kamarádky, které už vozí (kočárek), nebo si uvědomuji, že tohle nemůžu, tamto nemůžu, protože ke sportu přistupuju zodpovědně a nedovolím si v přípravě jít večer do kina, nebo na nějakou akci. Snažím se ten řád dodržovat a občas si říkám, jestli mi to za to stojí. Ale stojí," dodala.

Maraton na mistrovství Evropy, který bude jejím prvním letošním závodem na této vzdálenosti, ji čeká v neděli v 9:05.