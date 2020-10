Výtopna Zlíchov se bourat nebude, zachráněna však není

Praha - Zlíchovská výtopna se bourat nebude, její provoz však úplně zachráněn není. Mohou ho ohrozit stavební úpravy jedné z blízkých ulic, které by omezily využití velké části areálu. ČTK to řekl Viktor Sitta ze sdružení Výtopna Zlíchov. Území výtopny mělo původně nahradit stavební zázemí pro stavbu Radlické radiály, město však zázemí vyřeší jinak.

Výtopna Zlíchov z roku 1873 je místem, kde parkují a jsou vystaveny desítky historických lokomotiv, lokotraktorů, vagonů či parních válců.

Přesunutí stavebního zázemí pro připravovanou radiálu ČTK potvrdil náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). "Připravili jsme alternativní varianty řešení zařízení staveniště a přístupu do stavební jámy, díky kterým budeme moct zachránit objekt Výtopny Zlíchov. Finální řešení bude dopracováno v dokumentaci pro stavební povolení popřípadě v realizační dokumentaci. Důležitou proměnou pro alternativní řešení úpravy projektu bude i odkup pozemků od Českých drah Městskou částí Praha 5, protože k zachování Výtopny je zásadní i vlastnictví pozemků pod ní," řekl. Výtopna se tak bourat nebude

"Je to dobrá zpráva, stále však v celém projektu zůstávají nesmysly," okomentoval současné plány k Radlické radiále Sitta. Nelíbí se mu především možné přeložení přilehlé ulice Ke Sklárně, nad kterou by nově měl vést jeden z nadjezdů. Tento krok by podle něj neumožnil využívat zadní halu a také přilehlý dvůr.

Bez toho si Sitta si další provoz výtopny, nebo alespoň jeho podstatné části, neumí představit. Výtopna by ztratila své dílenské zázemí a také prostory pro více než polovinu exponátů. Pro ně by sdružení muselo hledat nové prostory, ty by podle jejího zástupce byly nejspíš mimo město a navíc ne pohromadě. O projektu chce s zástupci města a projektanty dál jednat.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá Radlická radiála má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole. Podle původního projektu by měla zahrnovat pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely, polovina trasy má podle dřívějších plánů vést pod zemí. Původní odhad nákladů je 14 miliard korun.